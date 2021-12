AMLO rechaza incrementos de casos de Ómicron

Aunque se han reportado alrededor de 50 casos de la variante Ómicron, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que en las últimas semanas haya un incremento de contagios por esta variante de la COVID-19, según lo comentó en la coferencia mañanera de este lunes 27 de diciembre.

Si bien reconoció que hay casos de Ómicron, reiteró que no son muchos y sobretodo no se han incrementado los fallecimientos por esta enfermedad, aunque reconoció que esto no significa que pueda ocurrir alguna situación más adelante por lo que dijo “tocar madera”.

AMLO mostró la gráfica de la Secretaría de Salud y señaló que la ocupación hospitalaria es de 13% mientras que hace un año era del 95% y por ello estaba paralizado el país.

Gobierno de México Las hospitalizaciones por COVID-19 se mantienen en un 13%, asegurá AMLO en la mañanera de este 27 de diciembre

Comentó que este año pasó el 24 de diciembre en su casa de Palenque y el año pasado no puedo viajar, dado que los contagios por COVID-19 eran muy altos.

Detalló que mañana en la conferencia denominada “El pulso de la salud” se estará informando del avance de la variante, toda vez que estará Carlos Romero, director de Pemex para dar detalles de la compra de la refinería Deer Park.

SSa confirma primer caso de la variante Ómicron en CDMX

La mañana de este viernes 3 de diciembre autoridades de salud confirmaron el primer caso en México de la variante Ómicron de COVID-19 en un hombre que vive en la CDMX y que recientemente volvió de un viaje internacional.

Primer caso de Ómicron en México fue detectado en CDMXSe trata de una persona de 51 años originaria de Sudáfrica que viajó a la CDMX y que a los pocos días comenzó con sintomatología; hasta el momento se reportó que presenta un cuadro leve de COVID-19 por la variante Ómicron.

Esta persona se internó voluntariamente en un hospital privado de la CDMX para evitar contagiar a más personas y su pronóstico es favorable, de acuerdo al diagnóstico de los doctores.



