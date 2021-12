Hay una reducción del 6.8% en homicidios dolosos en Jalisco: Alfaro

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en compañía del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó sobre la situación de seguridad en el estado.

El gobernador estatal señaló que hay una reducción del 6.8% en homicidios dolosos en Jalisco y aseguró que se planteó la vacunación de refuerzo para trabajadores de la educación.

Señaló que la entidad está por debajo de la media nacional en la tasa de homicidios. “Sabemos lo que está pasando, la presencia de grupos delictivos, la reducción va avanzando poco a poco”.

Enrique Alfaro destacó que en Jalisco la incidencia delictiva tuvo una reducción del 24.6% de enero a octubre de 2021, en comparación con el mismo periodo de 2020.

El gobernador señaló que su gobierno seguirá trabajando en conjunto con AMLO y destacó la gran colaboración del Gobierno Federal para combatir la inseguridad. Tanto López Obrador como Alfaro reconocieron que no hay diferencias. “El presidente dice que no tenemos diferencias en seguridad y en salud; creo que no tenemos diferencias en muchas cosas”.

Por su parte, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), destacó que los delitos que tienen una tendencia a la baja son: robo de vehículos, extorsión, robo a casa habitación, homicidios dolosos.

Los delitos con tendencia a la alza es el secuestro, trata de personas, robo en transporte. “Hay una cantidad importante de secuestros express”.

Cresencio Sandoval señaló que los municipios que concentran la mayor incidencia delictiva son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Puerto Vallarta y Lago de Moreno.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app .

pfp