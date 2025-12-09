inklusion.png Sitio accesible
Verónica Hernández renuncia a la Fiscalía de Veracruz

Renuncia la fiscal de Veracruz tras reforma que reduce su periodo; el Congreso recibe también la licencia de una magistrada y se designará un interino.

Política
Por: Ximena Ochoa

Verónica Hernández Giadáns renunció a la titularidad de la Fiscalía General de Veracruz, cargo que ocupaba desde 2019 tras sustituir a Jorge Winckler.

  • Su renuncia ocurre tras la aprobación de una reforma constitucional que reduce de nueve a cuatro años la duración del cargo de fiscal, con posibilidad de reelección.
  • La reforma también restaura la facultad de la gobernadora Rocío Nahle para remover al fiscal y proponer ternas para su reemplazo.
  • Más del 50% de los municipios de Veracruz avalaron esta reforma, lo que la convirtió en vigente.
  • El Congreso también recibió la solicitud de licencia de la magistrada Lisbeth Jiménez Arroyo, quien se separará de su cargo por un año.

