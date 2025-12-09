Verónica Hernández renuncia a la Fiscalía de Veracruz

Verónica Hernández Giadáns renunció a la titularidad de la Fiscalía General de Veracruz, cargo que ocupaba desde 2019 tras sustituir a Jorge Winckler.



Su renuncia ocurre tras la aprobación de una reforma constitucional que reduce de nueve a cuatro años la duración del cargo de fiscal , con posibilidad de reelección.

, con posibilidad de reelección. La reforma también restaura la facultad de la gobernadora Rocío Nahle para remover al fiscal y proponer ternas para su reemplazo.

Rocío Nahle para para su reemplazo. Más del 50% de los municipios de Veracruz avalaron esta reforma , lo que la convirtió en vigente.

, lo que la convirtió en vigente. El Congreso también recibió la solicitud de licencia de la magistrada Lisbeth Jiménez Arroyo, quien se separará de su cargo por un año.

