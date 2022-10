El Primo de Robert Downey Jr. Más Cuentos de “El Faraón” Gabriel Hernández

Más Cuentos de “El Faraón” Gabriel Hernández : Las entrevistas en las que tuvimos la oportunidad de interactuar con verdaderas personalidades de Hollywood se desarrollan, habitualmente en medio de un proceso de organización que, insisto, generalmente, hacen funcionar el proceso de circulación de periodistas como una verdadera máquina.

En un piso de hotel, se montan los sets de televisión en diferentes suites, con el elenco, director, a veces productores y fotógrafos. Se cuentan con unos cuantos minutos para llegar a algún tema de interés, generalmente en inglés.

Lee más cuentos de El Faraón

La colaboración de esta semana tiene que ver con la lección que me dio @pedro_fer en los inicios de mi carrera. Gracias @adn40 #loscuentosdelfaraon https://t.co/xNyEP69jYQ — Gabriel Hernandez (@Faraon_Gabriel) September 29, 2022

Lo cual se convierte en una tarea de complejidades importantes, debido a la premura del tiempo sobre todo. La historia que estoy a punto de contarles, se llevó a cabo, precisamente, en una de estas sesiones.

La película se llamaba “Tropic Thunder” ahí se encontraba Robert Downey Jr, quien en aquella oportunidad, interpretaba un personaje que a su vez, hacía a un afroamericano.

Con la respectiva advertencia de no tocar temas personales en la entrevista promocional del filme, me disponía a comenzar con la mirada del actor directa a la mía. En el conteo previo, la cámara que lo veía a él se descompuso, la producción del junket se movió rápidamente para solucionar el imprevisto, movilización que me llamó mucho la atención en aquel momento, porque yo estaba acostumbrado a ver a mis compañeros camarógrafos como resolvían las fallas de las cámaras con alambritos, clips, y demás remedios inmediatos para las inclemencias de la tecnología.

Los técnicos, desmontaron la cámara descompuesta y se la llevaron, dijeron que no tardarían con el reemplazo. Ahí se dio una charla increíble con el actor. Lo primero que me hizo saber, es que yo le recordaba a un primo. “Es más chico que yo, pero te pareces mucho a él”. “Es curioso”, le dije.

“Tú también te pareces mucho a uno mío, se llama Alfredo” le mostré la fotografía de las redes sociales y me dijo que el hijo de mi tía, era mucho más guapo que él. Nos fundimos en una carcajada sonora, pues me pareció muy simpático que este actor dijera que mi primo se veía mejor que él.

El tiempo seguía pasando y seguimos platicando de México, que le gustaba mucho ir a Los Cabos, que estaba pensando también ir a San Miguel de Allende, que tenía muy buenos comentarios y referencias de aquella ciudad guanajuatense. Yo le dije que había muchos compatriotas suyos adquiriendo propiedades en ambos destinos y que seguramente disfrutaría mucho de San Miguel por su arquitectura, la comida y el ambiente de una ciudad pequeña de la provincia de nuestro país. Downey JR siguió bromeando con todo lo que se encontraba en la habitación, inclusive el jefe de piso de los junkets, un viejo conocido de muchos periodistas de todo el mundo que nos tocó cubrir este tipo de eventos, llamado Tony, se destornillaba de risa con todas las ocurrencias de este hombre, que lejos de los reflectores de una cámara que funcionara se mostraba tal cual es.

La cámara nueva llegó, envuelta en un plástico de esos que sirven para empaquetar y hasta para forrar libros de texto. Tal vez no tardaron tanto tiempo en volver, pero para mí fueron los 10 minutos más divertidos de mi carrera como entrevistador de figuras de Hollywood.

El que no cabe en sí mismo es mi primo Alfredo, que a todo el mundo le cuenta que Robert Downey Jr, se parece a él.

Más Cuentos de El Faraón por Gabriel Hernández Miranda. “El Faraón Del Espectáculo”

@Faraon_Gabriel

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram

hcj