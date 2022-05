Heartstopper: La historia que llegó a hacer justicia

Sobre la serie “Heartstopper”, primero hagamos memoria, ¿cuál fue el primer personaje gay que vieron en la televisión?; en mi caso creo que fue Jack de la serie juvenil de los 2000’,“Dawson´s Creek”, y sin duda tuve mucha suerte al tener un personaje que rompiera la narrativa televisiva de la época, pero no todo era arcoíris… Las plataformas digitales no existían y el respeto no pasaba lista en la mayoría de las interpretaciones. Las posibilidades eran limitadas y las bromas acompañaban a las representaciones LGBTI+.

En las últimas semanas el estreno de la serie “Heartstopper” ha causado revuelo en redes sociales, seguí la tendencia y no voy a mentir, tuve un poco de envidia; imaginé a aquellas nuevas generaciones que pueden salir mejor libradas de estereotipos gays, con referencias que nos muestran un mundo más amplio y lleno de colores.

Hola! Aquí estrenando columna 🥳 “Se tenía que decir” para @adn40. En esta ocasión habló de cómo @madonna ha sido víctima de ataques solamente por atreverse a envejecer frente a nosotros. #Madonna #SeTeniaQueDecir https://t.co/VpISEVEB0i — Hernán Hochstrasser (@soyhernanh) April 26, 2022

Mostrar las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género presentes en “Heartstopper” no sólo cuenta una muy sencilla y entrañable historia de amor entre dos adolescentes, también brinda a la audiencia las herramientas para crecer con la seguridad de que sus sentimientos son válidos, respetables y legítimos.

“Heartstopper” no llega tarde para los millennials, retomarla podrá sanar el espíritu de aquellos que crecieron pensando que su orientación sexual venía acompañada de miedos y delirio de persecución; sin la posibilidad de haber tomado la mano de quien decidieran amar.

Así como alguien marcó una diferencia para nuestra generación, algunos tuvimos que caminar para que otros ahora volaran, una historia que se repite de generación en generación.

Las historias LGBTI+ de adolescentes no influyen en la sexualidad de nadie, así como contenidos heterosexuales no han hecho a hombres homosexuales renunciar a su orientación (por suerte). La visibilidad y tener un referente al que te puedes sentir identificado beneficia a las infancias y adolescencias. Basta de querer detener que todas y todos puedan tener referencias positivas en la vida… se tenía que decir y se dijo.

Se tenía que decir por Hernán Hochstrasser.

@soyhernanh