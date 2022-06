Agenda Soft por Nury Novelo. Buenas noticias 2 de junio

Agenda Soft por Nury Novelo: Como cada jueves, tenemos agenda llena ¿Me acompañan?

Frase del día: inspiración de la semana, motivación, reflexión

“El cambio, provoca miedo, pero provoca mucho más miedo, quedarse en el mismo lugar”.

Y es que sí… Siempre movernos implica un reto emocional enorme, pero lo que sí es un hecho, es que si no tomamos la decisión de hacerlo, ese mismo lugar no nos traerá nada bueno. Sobre todo si ya estamos forzando situaciones o a veces hasta relaciones. Y como siempre lo he dicho, lo mejor está del otro lado del miedo.

Top Agenda Soft: Buenas noticias.

1. Como en esta agenda el tema sustentable es un must, quiero contarles que Coca-Cola, acaba de lanzar una nueva botella con la tapa pegada / unida para lograr con esto que el reciclaje se haga completo y no se dejen por ahí aventadas las tapas que contaminan tanto… Esta iniciativa es ya una realidad en Reino Unido pero prometen implementarla en todo el mundo poco a poco. Así que en lo que llegan estas nuevas botellas a México, acuérdense de cerrarlas y tirarlas a la basura con todo y tapa.





2. Tenemos un nuevo Unicornio mexicano… Nowports es la empesa creada por 2 chavitos de Monterrey, uno de ellos de 23 años, Alfonso Ríos, que se convirtió ya, en el CEO más jóven de un Unicornio en todo America Latina; esto, gracias a su plataforma que se dedica a digitalizar procesos de importación y exportación. Vale la pena que busquen su historia, tenemos mucho que aprenderles. ¡Felicidades por este nuevo Unicornio mexicano!

3. Y para todos los que viajan en metro… El gobierno de la CDMX acaba de lanzar una convocatoria para el concurso “Mi viaje en transporte público”. La idea, es que graben un video en alguno de los 7 sistemas de transporte y cuenten una historia real o ficticia de sus vivencias durante los trayectos. Si les late, tienen hasta el 4 de agosto para mandar su video y si escogen su proyecto como ganador, se pueden llevar hasta 30 mil pesos… ¿Cómo ven?

Fashion Talk

Trucos visuales a través de la ropa para disimular la famosa “pancita”. Acuérdense, que cuando se trata de styling, todo se puede lograr. Por eso, la importancia de conocer el efecto de los cortes, colores y hasta el acomodo de las prendas en su cuerpo.

Pero no quiero empezar con los tips sin antes decirles, que en nuestra sociedad, la imagen corporal esta 100% relacionada con la autoestima. No les voy a decir que se amen tal y como son, creo que ese es un proceso largo y una decisión personal definitivamente; pero lo que sí les voy a decir es que debemos poder trascender esos patrones de belleza impuestos.





A ver, no nos vayamos muy lejos. Nos metemos a redes sociales y nos bombardean todos los días con posts tipo: “ejercicios para lograr unas piernas de top model” “transforma tu abdomen este verano en solo 5 pasos”, o la peor ¿cómo van con su bikini body? Díganme ¿si no?

Por eso quiero dejarlos hoy con un mensaje: el físico no te define, ni define a nadie… la ropa existe para llenarnos de vida, de diversión, de autodescubrimiento y para expresar mejor quienes somos.

Así que habiendo dicho esto… Ahora sí tomen nota que ahí les van los tips:

1. Busquen prendas superiores con estampados repetitivos y juntos: esto difumina y distrae el volumen de la pancita.

2. Usen cortes asimétricos, telas ligeras y asentadas, lo strech no es recomendable porque enfatiza esa zona. Por cierto, ahorita que está tan en tendencia lo “two toned” en línea vertical: úsenlo mucho porque estiliza el tronco.

3. Efecto contouring, que así lo bauticé yo, porque también en la ropa aplica, no sólo en el maquillaje: agrega chamarras o blazers por ejemplo, en un tono más oscuro que el de tus blusas, esto ayuda a reducir varios centímetros el ancho del abdomen.

4. Y por último, y lo que nunca falla, busca llevar la atención a las partes de tu cuerpo que sí te gusten y que prefieras resaltar: en este caso, podrían ser los brazos o las piernas.

Así que jueguen y diviertanse creando looks que les funcionen y que los hagan sentir comodos con su cuerpo.

Entrevista

Rosario Alfaro, directora ejecutiva del proyecto “La playera de Filipón”, un cuento para niños que narra de la manera más fácil y dinámica los diferentes tipos de maltrato. ¿Por qué debemos enseñarles a nuestros niños a llamarle por su nombre real a cada parte de su cuerpo? O ¿por qué no, dejar de obligarlos a despedirse del tio de beso si no se sienten cómodos haciéndolo? ¿Se identifican con algo de esto?

¿Quieres escuchar la entrevista? Aquí está apartir del min 4:27:

Agenda Soft por Nury Novelo

@nurynovelo

