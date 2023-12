El brutal entrenamiento de los Navy Seal que realizó este peleador de la UFC

El peleador de la UFC , Tony Ferguson, es conocido a nivel mundial por haber sido campeón interino en la categoría de pesos ligeros, además de obtener una racha de 12 victorias al hilo siendo su última victoria en 2019; lamentablemente Tony no ha ganado ninguna pelea desde el 2020, esto ha llevado a Ferguson a completar un entrenamiento extremo de los Navy Seal, llamado “semana del infierno”.

El peleador de la UFC contactó al ex Navy Seal, atleta, entrenador y escritor, David Goggins. El entrenador se volvió famoso por su sistema de entrenamiento en el cual afirma lograr poner en forma a cualquiera, pero no todos logran completarlo. Tony Ferguson buscó al ex Navy Seal para ponerse en forma antes de su siguiente pelea y tomó el reto más complicado, la “semana del infierno”.

La “semana del infierno” es considerada uno de los retos deportivos más grandes que existen ahora, el reto consiste en cinco días de entrenamiento de alta intensidad, todo dirigido y guiado por David Goggins; el ex Navy Seal lleva a quien tomé el reto a soportar bajas temperatura, rutinas físicas y todo con solo cuatro horas de sueño, por lo que al darse a conocer que Ferguson haría esto, sus fans se sorprendieron.

Tony Ferguson sobrevive al entrenamiento Navy Seal

David Goggins, quien ostenta el Récord Guiness de dominadas en 24 horas con un total de 4,030 repeticiones, adaptó la preparación del cuerpo de élite para Tony Ferguson. Su entrenamiento consistió principalmente en extenuantes horas de cardio de alta intensidad, centenares de flexiones al día y ejercicios de fuerza para el pecho, bicicleta, remo, elíptica y subida de escaleras.

Tony Ferguson publicó un poco de la semana por medio de su cuenta oficial de Instagram, dónde mostró un video en el cual se puede observar que el entrenamiento le provocó vómitos. A pesar de esto, el ex Navy Seal declaró que el luchador de UFC demostró una enorme resistencia y declaró que ha sido de los pocos deportistas en completar el entrenamiento.

Muchos de los peleadores de UFC han criticado la decisión de Ferguson, pero el luchador ha declarado que se siente fenomenal y que a pesar de tener 39 años demostró tener la resistencia necesaria para terminar la “semana del infierno”.

