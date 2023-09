La historia del boxeador mexicano que “compró" el volcán Popocatépetl

Algunos desean ponerle nombre a una estrella, otros comprar una isla completa, inclusive un pedazo del mismo volcán Popocatépetl. Víctor Rabanales, no sólo se coronó como uno de los mejores boxeadores mexicanos a principios de los años 90, sino como uno de los más ambiciosos. Tras varios años de éxito, el chiapaneco apostó mucho de sus recursos en una inusual inversión que le valdría su fortuna y parte de su fama.

Rabanales debutó como boxeador profesional en agosto de 1983 en la Arena Coliseo de la Ciudad de México. La joven promesa del deporte ganó por nocaut técnico a Mario Arteaga.

No fue hasta marzo de 1992, que Víctor Rabanales ganó un combate frente a al coreano Yong-Hoon Lee, lo que le dio el título gallo interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). También se convirtió en el campeón mundial peso gallo de la CMB tras ganarle al japonés Joichiro Tatsuyoshi.

Tras perder su título ante Byun Jung-il en 1993, después llegó su retiro a la edad de 41 años, con una marca de 49 triunfos y 21 derrotas.

Pero lo que más llamó la atención de Víctor Rabanales fue su insólita idea de comprar el Volcán Popocatépetl, que se encuentra entre los estados de Puebla y Morelos. Durante sus mejores años, el deportista perdió una fuerte cantidad de dinero tras haber sido estafado al querer adquirir una parte de los terrenos del volcán Popocatépetl, donde pensaba construir un gimnasio y una granja de conejos.

Según reveló Rabanales en una entrevista para la revista Proceso realizada en 2010, fue llevado por un grupo de inversionistas a las faldas del volcán para realizar dicho trato, pero al enterarse del coste para la realización de dichos proyectos, Rabanales no pudo concretar la compra y los presuntos vendedores lo abandonaron a la deriva en ese lugar.

“Pensé en construir un gimnasio para trabajos de altura y algunos juegos que a lo mejor me iban a dar clientes. También tenía la idea de poner una granja de conejos. Trataba de buscarle utilidad al terreno, porque sea lo que sea me dieron los papeles y se los entregué a mi esposa”, añadió.

Otro grupo de personas ofrecieron un mejor trato. Víctor Rabanales, sin ayuda o asesoría financiera, accedió por la compra de tales terrenos a un precio mucho menor. El exboxeador aceptó el trato y firmó una serie de documentos.

El boxeador no especificó en qué momento se dio cuenta que había sido estafado, sin embargo, el declive de su carrera deportiva y su estabilidad financiera propiciaron la pérdida de dos departamentos y una casa en Texcoco, Estado de México.

Según una declaración para la agencia de noticias Notimex en 2014, Rabanales confesó que fue alcohólico y adicto, y que comenzó a ganarse la vida estacionando automóviles y limpiando mesas en restaurantes y locales.

“Había gente que me podía apoyar, pero yo me cerré (...) y me ganó lo más negativo”, agregó.

Hasta ese entonces, el excampeón mundial recibía un apoyo mensual de 1,500.00 pesos por parte del Consejo Mundial de Boxeo.

