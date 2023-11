Ya se tiene fecha para el esperado regreso de Conor McGregor al octágono

Conor McGregor es la estrella más grande de la UFC , logrando con su carisma que el público amante de los deportes de contacto pusiera el ojo en las artes marciales mixtas y sobre todo en la compañía más grande de este deporte, por lo que su regresó al octágono ha emocionado a varios fanáticos y el famoso peleador ya tiene fecha de regreso y será en un evento muy importante.

Conor McGregor, es el primer doble campeón simultáneo de la empresa y aunque en su momento logró vencer a cada contrincante que se le ponía enfrente, su última actuación fue una derrota a su récord; la pelea en la que enfrentó a Dustin Poirier terminó cuando el irlandés se rompió la tibia durante el enfrentamiento y esto llevó a que Conor tuviera que retirarse durante dos años del octágono.

Durante 2023, Conor McGregor volvió a la compañía como entrenador en el reality show The Ultimate Fighter, programa de televisión que termina con un enfrentamiento entre los dos entrenadores; según las reglas del show Conor se enfrentaría a Michael Chandler, pero esto no fue posible porque el irlandés no ingresó al programa de USADA para poder cumplir con las pruebas antidopaje, lo que llevó a su regresó se atrasara.

Conor McGregor volverá para el UFC 300

Aunque Conor McGregor aseguró que pelearía contra Michael Chandler en diciembre del presente año, la situación fue cambiando pues USADA aseguró que se debe ingresar al programa durante al menos seis meses; por el tiempo requerido el irlandés no podría pelear en diciembre y la pelea contra Chandler se pospuso.

A pesar de que se tuvo que esperar más de lo esperado, UFC ha dado el anuncio de que McGregor volverá para el UFC 300, uno de los eventos deportivos más importantes de la empresa, pues representa los 30 años de la empresa, casi 10 eventos por año y sería un regreso más que importante para el famoso peleador que se hizo una estrella dentro de la compañía, mismo que fue confirmado por Conor McGregor en X (Twitter).

Conor usó su X para que los usuarios le preguntarán sobre cualquier tema, entre esas preguntas, el usuario Dylan Hudson le preguntó: "¿Estás dentro o fuera de UFC 300?”, a lo que el peleador confirmó que se encontraba dentro del evento.

¡Dentro!

El UFC 300 y lo que promete para ser el regreso del irlandés podría tener fecha en abril del 2024, esto debido a que el 11 de noviembre, se llevó a cabo el UFC 295. El 16 de diciembre se hará el último PPV del año ( UFC 296 ) y el 20 de enero se presentará UFC 297 en Toronto. UFC 298 y UFC 299 tendrían lugar en febrero y marzo respectivamente, por lo que no tardará mucho en ver a Conor McGregor en el octágono.

