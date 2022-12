Sismo sacude Michoacán este 30 de diciembre de 2022

A pocas horas de que concluya el 2022, un sismo de magnitud 4.8 sacudió a Michoacán, México esta mañana, sin que hasta el momento se reporten heridos.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) señaló que a las 9:43 minutos se registró un sismo de magnitud 5.0 en Coalcomán, Michoacán.

SISMO Magnitud 5.0 Loc 57 km al SUR de COALCOMAN, MICH 30/12/22 09:35:51 Lat 18.26 Lon -103.20 Pf 10 km pic.twitter.com/bysEYdk00k — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 30, 2022

El epicentro del sismo se localizó 60 kilómetros al Sur de Coalcomán, Michoacán, ocasionando alarma en la población del estado. Y es que según las redes sociales, el movimiento telúrico se sintió bastante fuerte en la entidad.

A las 9:42 de la mañana, el SMN reportó un sismo de magnitud premilinar de 5.2, a través de sus redes sociales, sin embargo, después ajustó la cifra a 5.0.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc. 60 km al SUR de COALCOMAN, MICH 30/12/22 09:35:50 Lat 18.24 Lon -103.23 Prof 10 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 30, 2022

¿Cómo se sintió el sismo magnitud 5.0 en CDMX?

De acuerdo con el Sisma de Alerta Sísmico Mexicano (Sasmex), el sismo de magnitud 5.0 de esta mañana no ameritó la activación de la alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. No obstante, según algunos internautas, el movimiento telúrico pudo ser percibido en la Ciudad de México.





Hasta el momento, Protección Civil de Michoacán no ha dicho nada respecto al sismo, sin embargo se espera que muy pronto se pronuncie e informe sobre las posibles afectaciones.

Sismo se siente en Jalisco

Protección Civil de Jalisco informó que tras realizar el monitoreo preventivo con nuestras Comandancias Regionales, hasta el momento se reporta que el sismo con epicentro en Michoacán, solo fue percibido de forma leve en los municipios de Zapotlán el Grande y Tuxpan, en el Sur de Jalisco.