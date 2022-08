¿Quién es David Ochoa? La joven promesa para la portería mexicana

La Selección Azteca ha tenido bien resguardada su portería durante varios años siendo Francisco Guillermo Ochoa el titular en los últimos procesos y atrás de él algunas figuras como Alfredo Talavera o José de Jesús Corona, arqueros experimentados que sin embargo están por terminar su ciclo futbolístico, por lo que porteros jóvenes como David Ochoa levantan la mano para hacerse de ese puesto en el obligado cambio generacional.

Carlos Acevedo o Sebastián Jurado son los que podrían ser los suplentes naturales en la meta mexicana, pero también está David Ochoa, un joven portero mexicano que nació en Estados Unidos, pero que debido a su descendencia ha decidido portar la casaca de la Selección Azteca y jugar para México.

David Ochoa ha llamado la atención por sus actuaciones con el DC United de la MLS al grado de que ya fue convocado por Gerardo Martino a la Selección Azteca para los duelos de la Liga de Naciones de la Concacaf en donde salió a la banca para un cotejo Ante Guatemala.

¿Quién es David Ochoa?

Aquí te contamos un poco más sobre la historia de este joven portero mexicano que además ya es pretendido por clubes europeos entre los que figuran el Barcelona B de España, equipo que dirige Rafael Marquéz.

David Ochoa ya representó a Estados Unidos en diferentes categorías como son la Sub 16, Sub 18 y Sub 20 en la que incluso participó en el Mundial de Polonia 2019, y con la Sub 23 jugó el Preolímpico de la Concacaf para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ha externado su deseo de jugar en Chivas

Quiero ser el (Guillermo) Ochoa de Chivas y si Dios lo quiere lo cumpliré. Estuve ocho meses en Guadalajara, no pude jugar en la Liga porque FIFA tenía la regla de que mis papás debían vivir en México. Me tocó estar en torneos en Irlanda y aprendí muchísimo. Me dolió no poder jugar, me desesperé y fue que le hablé a Real Salt Lake y me quedé con ellos gracias a Marín Vázquez que era el entrenador , explicó David Ochoa a un medio deportivo.

Es fan de Guillermo Ochoa

Memo Ochoa fue la razón también para ser portero, porque tenía el mismo apellido y era muy bueno y quería ser como él. Mi papá me contaba de Oswaldo (Sánchez) y (Jorge) Campos, los vi en YouTube, pero Memo es la razón más grande , agregó.

David Ochoa se decidió por la Selección Azteca luego de que con Estados Unidos no vio minutos en la edición de la Liga de Naciones de la Concacaf donde el equipo del norte fue campeón, pero el portero mexicano no jugó ni un solo encuentro.

Consciente de que con Estados Unidos era complicado jugar, decidió mandar su solicitud a la FIFA para el cambio de asociación nacional y así dejar de contar para el equipo de las Barras y las Estrellas e incluso ya había rechazado una convocatoria previa a la fase final de la Liga de Naciones Concacaf.

David Ochoa está cedido 6 meses al DC United y al terminar ese plazo será agente libre por lo que el sueño de venir a Chivas o de ir al viejo continente y consolidarse con la Selección Azteca estará más latente que nunca.

