Volcán Popocatépetl lanza explosiones este 8 de marzo de 2023

Se dio a conocer que el volcán Popocatépetl amaneció este miércoles 8 de marzo de 2023 con una serie de explosiones continuas, lo cual se suma a la actividad que ha registrado durante las últimas semanas.

Explosiones del Popocatépetl 8 de marzo 2023

Desde las primeras horas de este 8 de marzo “Don Goyo” ha presentado una serie de explosiones continuas, este es un video acerca de cómo se vio la actividad del Popocatépetl desde San Nicolás de los Ranchos, Puebla.

Imparable el volcán #Popocatépetl 🌋, así amanece hoy.



Vista San Nicolás de los Ranchos #Puebla



Para ver en tiempo real:https://t.co/4yt8RjRzbm



Video

¿Cuáles son las recomendaciones ante la caída de ceniza?

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil ( CNPC ) advirtió a través de redes sociales que debido al actual nivel actividad del volcán Popocatépetl se esperan explosiones y exhalaciones con contenido de ceniza y gases volcánicos.

Agregó que si se registra la caída de ceniza es importante tomar en cuenta que si el agua se contamina con ceniza, no se debe beber ni utilizar para preparar alimentos.

🌋El actual nivel de actividad del #volcán #Popocatépetl, prevé explosiones y exhalaciones con contenido de #ceniza y gases volcánicos.💨

Si se presenta en tu localidad, atiende estas recomendaciones. ⬇️



Si se presenta en tu localidad, atiende estas recomendaciones. ⬇️ pic.twitter.com/WLg2jca8Bz — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 8, 2023

Además, Protección Civil mencionó que otras de las recomendaciones por la caída de ceniza son:

- Proteger ojos, nariz y boca si tienes necesidad de salir a la intemperie. Evitar hacer ejercicio.

- Cerrar puertas y ventanas y sellar con trapos húmedos las rendijas y las ventilas para limitar la entrada de polvo a casas y edificios. Sacudir la ceniza con plumeros para que no se rayen las superficies.

- Tapar tinacos y otros depósitos para que no se ensucien y cubrir equipos y automóviles para que no se deterioren y rayen.

- Quitar continuamente las cenizas para evitar que se acumulen en techos ligeros, ya que pueden hacer que se caigan por el exceso de peso, como pasa con el granizo. Además, si la ceniza se moja, aumentaría de peso como si fuera una losa de cemento.

- Cubrir todas las coladeras y recoger las cenizas en costales y bolsas de plástico para evitar que estas se vayan al drenaje.

- Tratar de que circule la menor cantidad posible de automóviles; ser precavido y paciente porque el tráfico se puede volver lento al ponerse resbaloso el piso.

