Volcán Popocatépetl emite explosión y lanza material incandescente

El volcán Popocatépetl emitió una explosión y lanzó material incandescente a unos metros del cráter durante la noche del pasado martes 28 de febrero de 2023 y dejó impactantes imágenes en las que se puede apreciar la fuerza de su actividad.

Explosión del Popocatépetl del 28 de febrero

Fue durante la noche del pasado martes 28 de febrero que el volcán Popocatépetl emitió una explosión y lanzó material incandescente, lo que fue captado a través de las cámaras instaladas en las faldas de “Don Goyo”, por lo que este hecho se suma a las ya registradas en las últimas semanas.

El pasado 27 de enero de este 2023, personal científico y técnico del Centro Nacional de Prevención de Desastres ( Cenapred ) llevó a cabo un sobrevuelo para observar las condiciones morfológicas del volcán Popocatépetl.

De acuerdo con el análisis de las condiciones morfológicas, se logró determinar que las dimensiones del borde del cráter interior del volcán tienen un diámetro aproximado de 390 a 410 metros, lo que significa que no hay cambios importantes con respecto a lo observado en el sobrevuelo de febrero de del 2022.

Además, luego de revisar el sobrevuelo se espera que continúen emisiones de ceniza y explosiones similares a las que han ocurrido en las últimas semanas. Es importante recordar que el semáforo de alerta volcánica se encuentra en Amarillo Fase 2 y los escenarios que se contemplan acerca del Popocatépetl , también.

¿Cuáles son las recomendaciones por la caída de ceniza?

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones ante la caída de ceniza volcánica, las cuales aparecen en su Guía de Prevención de Desastres:

- Proteger ojos, nariz y boca si tienes necesidad de salir a la intemperie. Evitar hacer ejercicio.

- Cerrar puertas y ventanas y sellar con trapos húmedos las rendijas y las ventilas para limitar la entrada de polvo a casas y edificios. Sacudir la ceniza con plumeros para que no se rayen las superficies.

- Tapar tinacos y otros depósitos para que no se ensucien y cubrir equipos y automóviles para que no se deterioren y rayen.

- Quitar continuamente las cenizas para evitar que se acumulen en techos ligeros, ya que pueden hacer que se caigan por el exceso de peso, como pasa con el granizo. Además, si la ceniza se moja, aumentaría de peso como si fuera una losa de cemento.



- Cubrir todas las coladeras y recoger las cenizas en costales y bolsas de plástico para evitar que estas se vayan al drenaje.

- Tratar de que circule la menor cantidad posible de automóviles; ser precavido y paciente porque el tráfico se puede volver lento al ponerse resbaloso el piso.

