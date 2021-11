Universidad de Querétaro expulsa a estudiante por zoofilia contra borregos

El Consejo de la Universidad Autónoma de Querétaro confirmó la expulsión de uno de sus alumnos quien fue acusado de cometer actos de zoofilia y bestialismo contra borregos y cabras.

La Universidad también notificó la anulación de certificado del estudiante que habría agredido a los animales propiedad de la institución educativa.

Estudiante agredió borregos y cabras en Querétaro

De acuerdo con medios locales, los hechos habrían tenido lugar en el campus Amazcala en la Facultad de Ciencias Naturales, donde el alumno habría violentado sexualmente a borregos y cabras.

Los hechos fueron denunciados por los alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro, quienes descubrieron al estudiante sancionado.

“Lo denunciaron los propios estudiantes, compañeros, al coordinador de la carrera, que hoy es el director. El coordinador de la carrera en su momento, me lo hizo saber a mí, lo llevaron a la oficina del Abogado General, se abrió la investigación se mandó a la Comisión Instructora y la Comisión Instructora es la que llevó a cabo todo el procedimiento para poder dictaminar la responsabilidad”, explicó la rectora, Teresa García Gasca.

Ante este caso, la rectora explicó que la Universidad Autónoma de Querétaro analizará algunas medidas para evitar que ocurran situaciones similares en las que alumnos cometan zoofilia.

“Para la Universidad Autónoma de Querétaro esto no es, para nada, un buen resultado la expulsión, porque ya se le ha invertido recurso, tiempo, todo a la formación de un recurso humano muy valioso. No estamos exentos de que situaciones complejas sucedan, los procesos de admisión incluyen ya exámenes no solo de habilidades, psicométricos, también muchas facultades han incluido ya estudios de personalidad”, expresó.

