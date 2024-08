Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa dan por concluidas sus reuniones con AMLO: “Terminamos mal”

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa dieron por concluidas las reuniones que tenían con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Consideraron que ya no eran reuniones, solo confrontaciones, por lo que, a menos que ocurra algo excepcional, no volverán a verse.

El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa , Vidulfo Rosales, declaró que no hubo avances sustanciales en las investigaciones. En el último informe que presentó AMLO se informaron de dos detenciones que podrían abrir nuevas líneas de investigación, pero no un adelanto para conseguir la justicia que merecen.

“Terminamos mal”, declara abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

En su declaración, Vidulfo Rosales aseveró que los padres le pidieron que fuera la última reunión, ya que no ven condiciones para volver a juntarse. “No tiene caso en estar viniendo a confrontarnos cuando resultados sustantivos o sustanciales no estamos teniendo”, dijeron los padres.

El presidente también coincidió en que ya no eran necesarias más reuniones si los padres ya no las querían. Pese a esto, AMLO se comprometió a enviar un último informe sobre el caso en septiembre.

Padres de los 43 normalistas esperan seguir reuniones con Claudia Sheinbaum

Destaca que el abogado de los padres normalistas también declaró que esperan reunirse con el gobierno de Claudia Sheinbaum y que seguirán buscando justicia por el caso.

Están por cumplirse 10 años de la desaparición de los estudiantes y recalcan que el gobierno no ha dado mayores resultados. Acusan que la investigación cayó en un bache y que “esperan que el nuevo gobierno pueda redireccionar, restablecer el diálogo que últimamente cayó en niveles muy bajos”.

Caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa

El pasado 26 de septiembre del 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron. Se dirigían a la Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, pero nunca llegaron a su destino.

El caso indignó a todo México y a casi una década, sigue sin respuesta. En el 2022, La Comisión de la Verdad, creada por López Obrador, declaro que fue un “crimen de Estado”, en el que autoridades de todos los niveles participaron, incluyendo el ejército.

