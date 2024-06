¿Funciona activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental para disminuir la mala calidad del aire?

La mala calidad del aire se incrementa cada año en el Valle México, por lo que existe la pregunta latente sobre si la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental y la implementación del Doble Hoy No Circula todavía funciona en la actualidad o será conveniente poner en marcha otras medidas para disminuir la contaminación; dicha incógnita ya la contestaron los expertos.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), en los años 1990, la Fase 1 de Contingencia Ambiental se aplicaba cuando se alcanzaban los 294 partes por billón (ppb). Este último dato ha cambiado en ocho ocasiones para proteger la salud de las personas.

En el 2016, para activar la Fase 1 de contingencia ambiental se estableció que sería al llegar a los 155 ppb y desde entonces no ha cambiado. No obstante, aunque el puntaje se volvió más estricto y se sigue poniendo en marcha el Doble Hoy No Circula, la mala calidad del aire sigue reportándose en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Sirve activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

Rodolfo Lacy, doctor en Ciencias e Ingenierías Ambientales, señaló a Fuerza Informativa Azteca (FIA), dijo que las reglas con las que actualmente opera el programa Hoy No Circula y la Verificación Vehicular que están ligadas a reducir la Contingencia Ambiental son del siglo pasado, es decir que no han sido actualizados.

Es muy importante hacerlo (una actualización) en virtud de que la contaminación no ha cedido -dijo Rodolfo Lacy.

Recalcó que aparte de la contaminación vehicular hay otras fuentes como la quema de combustóleo en la Refinería de Tula, en Hidalgo, y eso incrementa la contaminación. Las calderas de industrias y las termoeléctricas son otros factores.

Por su parte, José Agustín García Reynoso, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló a FIA que en caso de que Oaxaca, Guerrero, Puebla y Morelos registren incendios o quemen pastizales, las emisiones pueden llegar a la CDMX.

El urbanista de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Enrique Soto, sostuvo que también hay actividades domésticas que influyen en una contingencia como el uso de aerosoles, uso de tanques de gas para bañarse y productos de limpieza dañinos para el medio ambiente.

¿Cuáles son las soluciones para evitar contingencias ambientales?

Entre las soluciones de los especialistas para disminuir las probabilidades de activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental está el hacer una transición rápida a vehículos eléctricos , comenzando con el transporte público.

