CDMX en riesgo por contingencias ambientales; muy cerca la Fase 2

Este 2024, la Ciudad de México está en riesgo por el elevado número de contingencias ambientales que se han registrado en lo que va del año por los altos índices de contaminación que casi dictaminan la Fase 2 de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

El 2016 rompió el récord de sumar 10 contingencias ambientales, sin embargo, este 2024, todo indica que la cifra se romperá y lo hará de una manera crítica, según los expertos.

En entrevista para Hechos AM, el doctor Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la CAMe, las concentraciones de ozono se mantienen elevadas debido a las altas temperaturas y ya son varias las ocasiones que la CDMX está muy cerca de pasar el umbral de la Fase 2.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo se activa la Fase 2 de contingencia ambiental?

La CAMe establece que si los contaminantes llegan a los 200 puntos de contaminación se activará la Fase 2, lo que significa la implementación de medidas estrictas respecto a la movilidad de los ciudadanos para proteger su salud. En la primera y segunda semana de mayo hubo dos días que registraron casi 180 puntos.

Además del Doble Hoy No Circula , las empresas no esenciales deben parar sus actividades, esto con el fin de que la población no se exponga al aire contaminado. Aunado a ello, se implementan restricciones a la circulación de taxis y transporte público y motocicletas.

2024 superará contingencias ambientales récord

El 2016 tiene el récord de contingencias ambientales al registrar 10 en todo el año, sin embargo, todo parece indicar que el 2024, lo romperá, ya que, sumando 5 meses, se han registrado 9 (reportadas hasta el 19 de mayo).

Según los especialistas, las contingencias ambientales no han parado debido a que el ozono aumenta y es favorecido por las altas temperaturas, que han sido constantes y también han superado récords históricos en la capital del país.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.