Evita pleitos familiares y deja en orden tu testamento

El testamento es un documento sumamente importante para evitar problemas en la familia ante las pertenencias que alguien deja cuando fallece, por eso, hoy te compartimos la forma en la que puedes dejar en orden este documento.

¡Atención! De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, los requisitos para hacer un testamento, que deben realizarse con un notario, son:

1.- Llenar una solicitud

2.- Tener 17 años cumplidos

3. Estar en pleno uso de sus facultades mentales

4.- Manifestar su voluntad claramente



5.- Se puede elaborar una relación de los bienes que va a dejar en herencia y su ubicación, sin embargo, esto no es necesario si se nombra a un heredero universal

6.- Proporcionar sus datos generales y si es casado, determinar bajo qué régimen patrimonial (sociedad conyugal o separación de bienes); ocupación; y domicilio actual.

7.- Presentar copia de acta de nacimiento.

8.-Presentar original y copia de una identificación oficial con fotografía y firma

9. Proporcionar los nombres de los padres, cónyuge, e hijos (incluso si han fallecido), y sus fechas y lugares de nacimiento.

10. Comunicar el nombre de la persona que designará como albacea.

11. Cubrir el pago de derechos correspondientes en la forma y cantidad que señale la Ley Federal de Derechos.

En este último punto es importante señalar que los precis pueden ir desde los 850 a los 3,000 mil pesos, pero en septiembre hay descuentos por ser el mes del testamento.

¿Qué pasa si no tejas testamento?

La ley establecerá quiénes serán los herederos y en qué proporción en caso de que no se deje un testamento , lo que podría generar varias situaciones difíciles entre la familia, como los elevados gastos, pérdida de tiempo y conflictos entre las personas que quieran recibir los bienes de quien falleció.

Si no se dejó un testamento, entonces las personas deberán ir ante un juzgado de lo familiar para determinar el reconocimiento de herederos que en muchas ocasiones puede no coincidir con la voluntad de la persona que falleció.

Cuando se tiene un testamento

En contraste, cuando sí existe un testamento es mucho más sencillo llevar a cabo esta clase de procesos en los que se involucra la ley, la familia y la decisión de la persona que falleció, ya que:

1.- Los herederos acuden a la notaría o también podrán hacerlo vía judicial

2.- Se realiza la búsqueda del testamento y se apertura

3.- Se nombra al albacea que decidió la persona en su testamento

4.- Se hace un inventario y avalúo de tus bienes

5.- Se realiza la administración de bienes

6.- Se lleva a cabo la repartición de bienes para los herederos

De esta manera, se cumple con la voluntad de la persona que falleció. ¿Alguna vez has pensado en hacer un testamento? Recuerda que septiembre es un mes especial para este trámite y que no hay una edad o razón en específico para hacerlo o no.

