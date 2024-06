Temporada de lluvias 2024: Suspenden clases en estos estados por tormentas; estos días no habrá clases

Pedimos a la población alerta máxima. No le hagan confianza, no salgan si no es necesario, por eso vamos a suspender clases y hablar con empresas, mucho cuidado con ríos, vados, arroyos. Estas lluvias en 2 o 3 horas puede pasar algo que no queremos una tragedia. Y sobre todo pedir a la población, estuvimos todo el fin de semana recogiendo basura. No queremos basura, porque luego se tapan las alcantarillas el drenaje y vienen pues los actos de molestia de inundaciones