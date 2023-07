¿Cómo puedo saber si una serpiente está en mi casa?

La presencia de animales que no son domésticos (mascotas) cerca de los humanos puede ser peligroso, sobre todo si son venenosos como las serpientes , cuyos avistamientos en hogares se han incrementado en los últimos años debido a que desgraciadamente los humanos nos adentramos cada vez más en su hábitat.

Las altas temperaturas y lluvias extremas provocan que los animales como las serpientes busquen refugio y desafortunadamente en muchas ocasiones pueden ocultarse en lugares que menos esperamos, como el baño, la cocina y hasta las recámaras, por lo que es importante saber cómo reaccionar si nos encontramos alguna en nuestra casa.

Encuentran boa constrictor en una palmera en Mazatlán

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo saber si hay una serpiente en nuestro hogar?

En la mayoría de los casos, hay señales de que tienes una serpiente en tu hogar, por ejemplo, si es una serpiente de cascabel , esta usará su cola para advertir al intruso que no se acerque. Así que si escuchas un sonido similar a un cascabel, sobre todo al estar cerca de arbustos es importante que no te acerques y llames a los expertos.

Piel serpiente: La piel de serpiente es otro indicativo de que tienes a este reptil cerca o en tu propio hogar. Por lo regular encontrarás la piel en un rincón de la casa, el patio o en lugares que sean oscuros como debajo de las camas o armarios.

Marcas: Las marcas son visibles en tierra o polvo debido a que las serpientes se arrastran. Estas tendrán forma de “S” o en forma ondulada. Si la encuentras en tu patio es recomendable que pueda entrar a tu hogar.

Excremento: El excremento de la serpiente es muy parecido al de las personas, así que es muy fácil de distinguir si se trata de este animal el que está en tu hogar.

Te puede interesar: Por qué hay más moscas en la temporada de lluvias; esto dicen expertos

¿Qué hacer si ves una serpiente?

En caso de avistamiento de una serpiente, es importante que sigas las siguientes recomendaciones para evitar a toda costa que te muerda y que ahora que sabes en dónde está no se te escape:

-Trate de evitar atacar a la serpiente con una escoba o un palo.



-El animal no lo atacará si no se siente amenazado. Sean venenosas o no.

-Si ve que la serpiente se ha retraído y tiene la boca bien abierta, aléjate y evite un riesgo mayor.

-Determine si es venenosa. (Aunque su primer impulso sea gritar o salir corriendo, es bueno observar bien a la serpiente y determinar rápidamente la magnitud del riesgo).

-Existen métodos para saber si una serpiente es venenosa o no.

-Retire a las personas que estén cercanas.

-Mantenga una distancia segura entre la serpiente y usted.

-Restrinja el movimiento de la serpiente con una manta pesada o una cesta. Si la serpiente está agitada, se calmará apenas la cubras.

adn40 siempre conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.