Por qué hay más moscas en la temporada de lluvias; esto dicen expertos

Las moscas son aparentemente insectos inofensivos, sin embargo, pueden ser portadoras de diversas enfermedades como el cólera , una enfermedad bacteriana intestinal que provoca diarreas líquidas, vómitos y calambres musculares. De ahí que la gente busque ahuyentarlas constantemente, pero sabías que en la temporada de lluvia estas aumentan en cantidad.

¿Las moscas se esconden de la lluvia?

En realidad no es que las moscas huyan o se escondan del agua; especialistas en plagas señalan que la llegada de las lluvias propicia un aumento en la cantidad de moscas debido a que, cuando se acercan las precipitaciones, las nubes cargadas de agua ejercen una fuerza sobre la superficie de la tierra llamada presión atmosférica, lo cual obliga a los insectos a descender levemente su vuelo. Esto quiere decir que no es que haya más moscas, sino que ya no vuelan a una distancia tan alta.

Moscas pueden transmitir el cólera, advierten los expertos

Remedios contra las moscas

La cierto es que la presencia de moscas es molesto e insalubre, especialmente en establecimientos de comida, donde representan un riesgo de contaminación. Por ello se implementan ciertas medidas a fin de garantizar la higiene y cuidar la salud de los clientes.

Hay quienes recurren a remedios caseros para ahuyentar a las moscas, como colocar bolsas de agua en las esquinas, rociar vinagre o implementar trampas con azúcar y agua. Aunque también se puede utilizar papel atrapamoscas o plantas repelentes.

En conclusión, la combinación de medidas preventivas, limpieza constante y control de plagas contribuirá a mantener un entorno libre de moscas y seguro para todos.

