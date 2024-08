VIDEO: Cónsul de México en Shanghái insulta y amenaza a personal diplomático; SRE investiga

Leopoldo Michel Díaz, cónsul adscrito de México en Shanghái, China , fue exhibido en un video en el que grita, insulta y dice palabras altisonantes a personal diplomático, incluso se lanzó contra el propio cónsul titular, Miguel Ángel Isidro Rodríguez.

En los clips difundidos ampliamente en redes sociales se observa a Michel Díaz teniendo una actitud prepotente y arrogante con los empleados. Extraoficialmente se indica que la discusión se debió a un tema relacionado con la negación de una visa a una persona cuya identidad no se menciona.

“No mame, pinche Mario, soy su jefe, aunque le duela"… se escucha en el audio. “No se haga pendejo, tu jefe soy yo, también”. Posteriormente, a otro empleado del Consulado que intenta intervenir, Leopoldo Michel le reclama: “No te metas, vete a la chingada, no me importa que me graben”.

🚨El cónsul adscrito de México en Shanghái, Leopoldo Michel Díaz, insultó y amenazó con golpear a su superior, el cónsul general, Miguel Ángel Isidro Rodríguez, y ofendió al personal.

“¡Te parto tu madre!, ¡eres un culero!”

Posteriormente el cónsul general, Miguel Ángel Isidro Rodríguez, llega a la oficina y pregunta qué ocurre a lo que Díaz explota y se lanza en insultos contra su propio jefe: "¡Te parto tu madre!, ¡eres un culero, eso es lo que eres!”, le dijo. A lo que le responde diciéndole “bazofia” y “rémora”.

¿Qué dijo el Gobierno de México sobre el incidente con Leopoldo Michel Díaz en el consulado de Shanghái?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que adoptó medidas de protección e inició los procesos disciplinarios correspondientes para abordar los acontecimientos registrados en el Consulado General de México en Shanghái.

La dependencia indicó que estas acciones buscan deslindar responsabilidades y asegurar la protección del personal diplomático que opera en dicha sede consular.

TARJETA INFORMATIVA. “Acontecimientos en el Consulado General de México en Shanghái”.



¿Quién es Leopoldo Michel Díaz?

De acuerdo con el portal de la SRE, Leopoldo Michel Díaz tiene el puesto de ministro/ cónsul encargado, tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Ciencia Política.

Cuenta con un diplomado en Relaciones entre las Comunidades Europeas y la América Latina, por el Istituto de Ricerche e Studi Internazionale de Florencia, Italia. Asimismo se ha desempeñado como coordinador de asesores de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y África y Medio Oriente, entre 1998 y el 2000.

Fue Jefe de Cancillería de la Embajada de México en Hungría entre 2005 y 2008, así como director general en la Dirección General de Enlace Político de la SRE entre 2001 y 2003.

¿Cuánto gana Leopoldo Michel Díaz?

En la SRE tiene un nivel de ministro con código SE 0202, cuyo salario es de 8 mil 444 dólares, unos 159 mil pesos mensuales, según el tipo de cambio de hoy.

