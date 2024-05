Los usuarios que verán aumentos en sus recibos de luz en noviembre

El clima y las condiciones en México impactan directamente en cuánto consumimos de electricidad . Por eso, con la llegada del verano, en algunos estados se activan los subsidios, como una forma de reducir en el impacto en los recibos de luz. Sin embargo, hay una vigencia a considerar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde habrá aumento en el recibo de luz en noviembre?

Es importante tener en cuenta que estos subsidios se activan para las tarifas de uso doméstico, como un descuento directo en el recibo de luz y siempre y cuando el medidor registre que no se superó el consumo mínimo determinado. Por lo tanto, en los lugares con consumos superiores, no está activo este beneficio.

En el apartado de esquema tarifario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se indican las tarifas vigentes según las temperaturas. Contemplan clasificaciones desde los 25 grados centígrados, hasta la tarifa IF, que aplica para aquellas zonas de nuestro país en donde la temperatura mínima de verano sea de al menos 33 grados centígrados. Este promedio se calcula después de analizar cómo está el clima en la temporada y se busca que sea consistente para otorgar el subsidio.

En una publicación del pasado mes de febrero en el Diario Oficial de la Federación, se dio a conocer que los estados con subsidio en verano son Baja California, Sinaloa, Nayarit y Sonora. En este último, se extendió la tarifa 1F hasta el 31 de octubre. Por lo tanto, en noviembre, cuando la vigencia de estos esquemas se acabe, los usuarios pagarán los recibos de luz habituales. Esta regla no se cumple en Nayarit, donde los residentes tienen este beneficio anual.

¿Cómo evitar altos cobros en el recibo de luz?

Para que no se reflejen impactos en nuestros recibos de luz, podemos tomar algunas medidas desde casa, como apagar las luces que no utilicemos y mantener los sistemas de refrigeración y aire acondicionados con el mejor mantenimiento y en las temperaturas óptimas. De manera que el compresor no trabaje de más e incremente el consumo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.