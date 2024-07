Trabajos recomendados para las y los jóvenes según Condusef en estas vacaciones de verano 2024

Estas vacaciones de verano 2024 no solo servirán para que los muchachos descansen, sino también para que se preparen para el mundo laboral, el cual puede ser complicado debido a su falta de experiencia, sin embargo, hay trabajos para que los jóvenes se desarrollen profesionalmente , mientras ganan un dinero extra.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los jóvenes sin preparación son más vulnerables en el mercado laboral, por lo que es importante que se preparen adecuadamente durante y después de sus estudios.

Además, según los expertos, es bueno que los jóvenes trabajen antes de terminar sus estudios, ya que no solo aprenden a valorar el dinero, también el tiempo, ajustan sus prioridades en la vida y descubren qué habilidades tienen y de cuáles carecen.

¿Qué empleos son recomendados para los jóvenes en estas vacaciones de verano 2024?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dio a conocer un listado de trabajos que recomiendan para las y los jóvenes para que se desarrollen en el ambiente profesional.

Asistente virtual

Paseador de mascotas

Comentador de blog o posteador de foros

Encuesta pagadas

Humorista online

Escritor de contenido



Sin embargo hay que señalar que es importante que el empleo sea del gusto del joven, ya que ayudará a que sea mayor su crecimiento profesional y emocional.

¿Cuáles son las recomendaciones de la Condusef para los jóvenes?

Con el objetivo de que los jóvenes desarrollen finanzas sanas en su primer empleo, la Condusef emitió algunas recomendaciones:



-Identificar cuáles son las prioridades: No te gastes tu quincena rápidamente.

-No abuses del crédito al consumo: No pagues todo con crédito sino quieres endeudarte.

-Ahorra un porcentaje de lo que ganas: Guarda un porcentaje de tu sueldo, lo recomendable es 10% o 15%.

-Plantea metas básicas: Ponte propósitos alcanzables.

-Protege lo que es tuyo: Si tienes oportunidad contrata un seguro.

