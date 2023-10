CFE: ¿Quiénes no pagan el recibo de luz porque tienen el servicio de luz gratis?

La Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) es la empresa encargada de suministrar el servicio de luz eléctrica en todo México, y muchas veces los usuarios se quejan de los altos costos en los recibos de luz, y quisieran no pagarlo, pero se acuerdan que si no cubren el costo del consumo, la empresa propiedad exclusiva del gobierno federal, procederá a cortar el servicio.

Sin embargo, existe una forma en que el servicio de energía eléctrica puede ser completamente gratis, y el recibo de luz llegará a sus hogares en cero.

¿Qué personas pueden tener su recibo de luz de CFE en cero?

Los trabajadores de la CFE disfrutan del servicio de luz eléctrica totalmente gratis, pues es parte de la gama de prestaciones y beneficios que tienen por su empleo, al igual que el Fondo de Ahorro, Fondo de Previsión, entre otros.

El contrato de trabajo establece que la CFE que a sus trabajadores se les suministrará gratuitamente la energía eléctrica, estos es conforme a lo establecido en el convenio CFE-Suterm N 02/2014, el cual señala que los empleados no pagan la factura de su consumo como el resto de los clientes que lo realiza mensual o bimestralmente.

¿Qué requisitos necesitan los empleados de la CFE para no pagar el recibo de luz?

El convenio en la cláusula 67 establece las condiciones para que los trabajadores de la CFE no paguen factura de energía por el consumo en sus casas, y que en los lugares donde exista una red de distribución de la Comisión se celebrará con el empleado un contrato individual de suministro que sea exclusivo para la vivienda del colaborador y solamente se aplicará para el uso de energía en alumbrado, calefacción y fuerza.

Además, señala que en la vivienda se instalarán equipos de medición para el control del suministro; y la energía no podrá ser revendida la energía ni utilizada por personas que no vivan con el trabajador, ni para usos comerciales y cualesquiera otros que no sean los domésticos.

En el caso de que algún trabajador de la CFE habite en lugares donde no existan redes de distribución de la paraestatal se le ofrecerá una ayuda cuyo monto será equivalente al costo de 350 kWh al mes.

Para los trabajadores que disfrutan de este beneficio en especie, la CFE y el SUTERM, conjuntamente, formularán e implementarán programas y convenios para el uso racional de energía eléctrica.

¿En dónde pago el recibo de luz de la CFE?

Recuerda que el pago del recibo de la luz se puede hacer de cinco formas, las cuales se enlistan a continuación.



A través de la app de CFE contigo

Pago en línea mediante la web de la CFE.

Centros de atención de la Comisión Federal de Electricidad.

En tiendas de autoservicio como Oxxo.

En tiendas 7-Eleven, Vips, Walmart, Soriana y Farmacias Benavides.

