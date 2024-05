Las cláusulas que te pueden ayudar si tu inquilino se niega a salir de tu casa

El alquiler es un acuerdo contractual común en todo México que regula la relación entre el dueño de la propiedad e inquilino . Aunque los propietarios tienen derecho a recuperar su inmueble, deben seguir un proceso legal y fundamentar su solicitud, ya que forzar a una persona a desalojar sin seguir estos procedimientos no tiene el respaldo del Código Civil Federal.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué casos se puede anular un contrato de arrendamiento?

El Código Civil Federal establece las bases del arrendamiento en México. El artículo 2489 menciona las razones válidas para rescindir un contrato:



Falta de pago de la renta

Uso indebido del inmueble, como convertir una vivienda en un local comercial

Subarriendo sin autorización del propietario

Daños graves al inmueble

Modificaciones sin el consentimiento del propietario, como derribar una pared

Si tu inquilino no ha cometido ninguna de estas faltas, no hay motivo legal para desalojarlo. Además, según el apartado 2412, el arrendador tiene la obligación de garantizar el uso pacífico del inmueble mientras el contrato esté vigente. Esto se conoce como el derecho de posesión y debe ser respetado en todo momento.

¿Puedo sacar al inquilino del inmueble que le estoy rentando?

El arrendador no puede sacar a un inquilino de forma arbitraria. Acciones como cambiar cerraduras o sacar pertenencias sin el permiso de la persona que vive en la propiedad constituyen el delito de despojo.

Para rescindir un contrato unilateralmente, es necesario un juicio civil donde el arrendador presente pruebas y, solo si el fallo es favorable, puede proceder al desalojo.

El artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos y sus Garantías en Ciudad de México, por ejemplo, protege a los inquilinos de desalojos forzosos y discriminación. Si se produce un caso de este estilo, los perjudicados deben ser reubicados a al menos 15 kilómetros de distancia y recibir indemnización por pérdidas materiales.

Getty Images En caso de no tener una razón, deberá esperar que el contrate termine para que se vaya el inquilino

¿Cuál es la solución legal si no puedo sacar al inquilino de mi casa?

Si no existen irregularidades dentro del inmueble o el arrendatario no tiene razón para lograr el desalojo, la única opción restante es esperar a que se termine el contrato y notificar al inquilino que el mismo no será renovado.

Otro caso es que el mismo habitante del hogar decida irse antes de la fecha límite.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.