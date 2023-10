Esto es lo que debes hacer si no tomaste tus vacaciones y te despiden

Una empresa puede hacer recortes laborales en cualquier momento por razones diversas; sin embargo, ante ese escenario es importante que los empleados conozcan sus derechos , por ello te contamos qué pasa si no tomé mis vacaciones y me despiden en México.

Y es que cada año las empresas deben otorgar a los empleados tienen derecho a tomar días de vacaciones, 12 en el primer año, de acuerdo con la llamada Ley de Vacaciones Dignas aprobada recientemente en el Congreso de México.

No obstante, una persona podría ser despedida sin antes haber tomado sus vacaciones, y eso debe de remunerarse de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

