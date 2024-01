Esto debes hacer si no llega el primer pago de la Beca Benito Juárez 2024

Si fuiste aceptado para recibir la Beca Benito Juárez, pero aún no te depositan, aquí te decimos qué hacer si no te han depositado. Estos consejos aplican para todos los tipos de la Beca Benito Juárez . Es decir, para los niveles de educación básica, media superior o superior. Sin embargo, estos tips únicamente están dirigidos a las personas que tienen más de 45 días con la tarjeta del Bienestar. Si te la acaban de entregar, deberás esperar a un anuncio oficial.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿Qué hago si no me han depositado mi Beca Benito Juárez?

En caso de que no tengas ni programado el depósito de tu Beca Benito Juárez, no te preocupes el trámite es muy sencillo y no te quitará más de un minuto, al ser en línea. De acuerdo con el perfil de las Becas Benito Juárez a través de X/Twitter, en caso de que no te hayan depositado, debes seguir los siguientes pasos:

- Entrar al Buscador de Estatus, dando clic aquí

- Deberás colocar los 18 dígitos de tu CURP y seleccionarás buscar.

- Selecciona la ventanilla virtual y llena el formulario correspondiente. Deberás elegir el que indica que aún no has recibido el depósito, no para agendar citas.

Después de completar estos sencillos pasos, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez se pondrá en contacto contigo o en su defecto, únicamente deberás estar al pendiente de tu app del Banco del Bienestar para asegurar que ya esté reflejado tu depósito.

Lee también: Beca Benito Juárez de Educación Básica: SEP amplía periodo de registro

Si tienes tu tarjeta del @bbienestarmx desde hace 45 días o más y no has recibido tu #BecaBenitoJuárez, ¡sigue estos pasos!



1⃣Entra al #BuscadorDeEstatus en: https://t.co/p4QJJIWmgX



2️⃣En el apartado #VentanillaVirtual selecciona el formulario correspondiente 👇 pic.twitter.com/xboKxPNSOi — BecasBenito (@BecasBenito) December 24, 2023

¿Cómo consultar cuándo depositan tu beca?

Para consultar cuándo te realizaran depósitos futuros, deberás de realizar lo siguiente:

- Ingresar al Buscador de Estatus, dando clic aquí .

- Coloca tu CURP.

- Selecciona “Becas emitidas 2023”.

- Da clic en “Fecha de depósito”.

- ¡Listo!, así de fácil sabrás la fecha en la que recibirás el apoyo de la Beca Benito Juárez.

Lee también: Beca Benito Juárez ¿Cuánto incrementarán los apoyos para los estudiantes en 2024?

De esta manera los beneficiarios de la Beca Benito Juárez podrán disfrutar del beneficio al seguir los pasos en caso de que no hayan recibido su primer pago o quieran consultar las fechas de los próximos depósitos.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado