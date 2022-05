Buscando a Yolanda Martínez Cadena

Redacción ADN40 Estados Compartir Facebook

Tweet

Hospitalizan a papá de Yolanda Martínez, desaparecida en Nuevo León

El papá de Yolanda Martínez dijo que aunque en los últimos días no se había sentido bien de salud, no quería informarlo para no parar la búsqueda de su hija.