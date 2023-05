Después de la detención del sujeto que arrojó al perrito Benito a un cazo de manteca hirviendo, se dio a conocer que el dueño sería un niño de nos diez años, quien lamentó no haber podido salvar a su amigo en el municipio de Tecámac en el Estado de México.

En una breve entrevista del reportero Isidro Corro, el pequeño afirma que el perrito no se llamaba Benito sino Scooby y que el can se encontraba en ese sitio debido a que la mamá del menor lo mandó a comprar la carne para el almuerzo.

Niño dueño de perrito muerto en cazo con aceite afirma que agresor “está loco”

“Cuando lo vi me regresé a casa, porque ya no lo pude salvar”, dijo el niño quien afirmó que el agresor “estaba loco”, ya que no se explica cómo pueden matar así a un perrito inocente.

En la entrevista el niño expresó que extraña a su perrito con quien jugaba todos los días a correr.

No se llamaba Benito, su nombre real era Scooby, el perrito que fue lanzado al cazo hirviendo tenía familia, Roberto era su amo y ese día su mamá lo mando a comprar carne para almorzar. No pudo salvar a su amigo. Lo extraña. pic.twitter.com/6vSyIg8Kwc — Isidro Corro (@isidrocorro) May 31, 2023

Esto es lo que sabemos sobre el perrito lanzado a un caso con aceite

Este martes elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Sergio “N”, en un domicilio ubicado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Es investigado por su probable responsabilidad por hechos ocurridos el domingo 28 de mayo, cuando ingresó a una carnicería ubicada en el poblado de San Pablo Tecalco, municipio de Tecámac, agredió a un locatario, lo amagó con un cuchillo y al momento de salir del establecimiento sujeto arrojó a un perrito dentro de un cazo con aceite hirviendo.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial quien determinará su situación jurídica.

¿Qué pasó con el perrito que fue lanzado a un caso hirviendo?

Durante la mañanera de este martes, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que el perrito murió debido a las graves quemaduras que sufrió tras ser lanzado a un cazo hirviendo en Tecámac y desde ese momento se dio a conocer que el gobierno federal apoyaba en la investigación.

Cabe señalar que la organización Peludos Desamparados denunció que el animal agonizó por horas antes de morir, además confirmó que los restos serán incinerados.

