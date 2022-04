Se reporta muy mala calidad del aire en 4 municipios del Edomex

Al corte de las 17:00 horas de este 31 de marzo, se reporta muy mala calidad del aire en las estaciones atmosféricas de Tepotzotlán, Tultitlán, Chalco y Nezahualcóyotl en el Estado de México (Edomex) en donde se presentan altas concentraciones de ozono y partículas PM10.

Además, se reporta mala calidad del aire en 11 estaciones, en las cuales se han reportado valores de hasta 130 puntos de partículas PM10, pero al corte de las 17:00 bajaron a 116.

17:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en #Tepotzotlán #Tultitlán #Chalco #Nezahualcóyotl la #CalidadDelAire es MUY MALA el riesgo a la salud es MUY ALTO. En el resto de la #ZMVM es de ACEPTABLE a MALA, el riesgo es MODERADO a ALTO a la salud.#SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) March 31, 2022

De acuerdo a la Dirección de Monitoreo Atmosférico , la calidad de aire en el Valle de México se mantiene de mala a muy mala, lo cual indica un riesgo alto para la población.

Adicional a ello, este jueves también se registraron altas concentraciones del índice UV, por las altas temperaturas que se registraron en la capital mexicana.

En este sentido se recomienda a la población no realizar actividades al aire libre para grupos sensible y para la población general, no realizar ejercicio de alta intensidad al aire libre.

Recuerde que el índice máximo de contaminantes aceptables es de 135 puntos, por los cuales se declaran medidas preventivas y en caso de alcanzar los 150 se declara contingencia ambiental y doble Hoy No Circula.

CAMe prevé entre 3 y 5 contingencias ambientales en temporada de ozono

Se podrían activar entre 3 y 5 contingencias ambientales en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) durante la Temporada de Ozono 2022, informó la Comisión Ambienta de la Megalópolis (CAMe) durante la conferencia de prensa.

Entre 2016 y 2021 se tuvieron 21 contingencias ambientales, de ellas, 18 (86%) ocurrieron en la temporada de ozono en el Valle de México.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app

lmo