Mujeres con Bienestar Edomex: Así puedes registrarte si fuiste rechazada

El programa Mujeres con Bienestar busca ofrecer apoyo económico a mujeres de entre 18 y 64 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el Estado de México.

Desde su inicio, ha sido una herramienta valiosa para muchas beneficiarias, brindando una ayuda económica bimestral de dos mil 500 pesos, además de beneficios adicionales como seguro de vida, asesoría médica y apoyo para gastos funerarios.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué hacer si tu solicitud fue rechazada?

Para aquellas interesadas que han enfrentado el rechazo de su solicitud, hay buenas noticias: es posible volver a aplicar.

Según la información oficial del programa, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, puedes iniciar una nueva solicitud.

Esto es especialmente importante dado que Juan Carlos Romero, titular de la Secretaría de Bienestar mexiquense, ha anunciado que no habrá nuevas incorporaciones al programa durante 2024, lo que ha generado inquietud entre muchas interesadas.

Requisitos para participar en Mujeres con Bienestar

Para ser parte del programa, debes cumplir con los siguientes criterios:



Ser mujer.

Residir en el Estado de México .

. Tener entre 18 y 64 años al momento de la solicitud.

al momento de la solicitud. Presentar una condición de pobreza y carencia de acceso a la seguridad social.

No estar beneficiaria de otro programa que otorgue apoyo monetario.

Completar el proceso de solicitud en la página oficial: mujeresconbienestar.gob.mx .

Así puedes consultar el estatus de tu solicitud

Si ya has realizado tu solicitud y no has recibido notificación, puedes consultar el estatus llamando a los números 722 940 9191 o 55 9370 1223, proporcionando tu número telefónico registrado, nombre completo, CURP, y correo electrónico.

Pasos a seguir si tu solicitud fue rechazada

Revisa los requisitos: Asegúrate de cumplir con todos los criterios. Consulta el sitio oficial: Infórmate sobre el estado de tu solicitud. Comunicación con las autoridades: Contacta a las autoridades si necesitas aclaraciones. Evita duplicar solicitudes: Sigue las instrucciones del correo oficial si se requiere información adicional. Mantente informada: Esté atenta a cualquier actualización en tu correo electrónico registrado.

El programa Mujeres con Bienestar continúa siendo una fuente importante de apoyo económico. Para aquellas que han sido rechazadas, es crucial seguir estos pasos y estar al tanto de los requisitos para maximizar sus oportunidades de acceso a los beneficios que se ofrecen.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.