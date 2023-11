Estos son los autos en los que aplica el Hoy No Circula el miércoles 15 de noviembre

En una medida para reducir contaminantes y emisiones que resultan dañinas para la salud la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMegalópolis) implementan el programa Hoy No Circula el miércoles , así como otros días a la semana; ante esto debes tomar en cuenta que hay autos que deben descansar de acuerdo a el número de terminación de la placa, engomado y holograma con los que cuentan para no incurrir en ello y evitar sanciones.

Por todo esto en adn40 te contamos cuáles son los autos en los que aplica el Hoy No Circula el miércoles 15 de noviembre de 2023.

🌞¡Buenos días! ☕️

El #HoyNoCircula del martes 14 de noviembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚#FelizMartesATodos pic.twitter.com/sGzfqPSKIV — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 14, 2023

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son los autos en los que aplica el Hoy No Circula el miércoles?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMegalópolis) y la Sedema informan que el Hoy No Circula el miércoles 15 de noviembre aplicará para los autos que tengan terminación de placas 3 y 4, engomado rojo y holograma 1 y 2.

No olvides que si tu automóvil cuenta con alguno de estas restricciones debes dejarlo en casa y evitar multas o sanciones por el Hoy No Circula el miércoles ya que aplica en CDMX y Edomex en un horario de 5:00 a.m. a 22:00 p.m. Evita que tu medio de transporte sea trasladado al corralón y hasta pierdas puntos en tu licencia de conducir.

¿De cuánto es la multa por hacer caso omiso al Hoy No Circula el miércoles?

Si tu auto es de los que deben descansar por el Hoy No Circula el miércoles será acreedor a una multa que equivale a 20 o 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) o loque viene siendo entre 2 mil 74.80 a los 3 mil 112.20 pesos.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula el miércoles

En el Estado de México (Edomex) estos son los municipios en los que aplica el Hoy No Circula el miércoles:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalneplantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.