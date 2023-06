Kilo de carne de res se vende hasta en 300 pesos

Aunque la inflación ha comenzado a bajar, esto aún no se refleja en los bolsillos de la población, pues en lugares como Querétaro , comer carnes es literalmente un lujo que la mayor parte de la población ya no puede darse, pues con 100 pesos no pueden comprar ni medio kilo de carne.

¿Qué ha pasado con la venta de carne en Querétaro?

De acuerdo a los comerciantes de Querétaro , la venta de carne ha disminuido debido a los altos costos en que se oferta, el cual afecta el ingreso a los propios establecimientos, pues cada vez es menos la gente que acude a comprarles

Ulises Pérez, quien trabaja en una carnicería asegura que las ventas están muy bajas, además de que los precios no están estables.

¿Cuánto cuesta el kilo de carne de res en Querétaro?

De acuerdo con los comerciantes la carne se oferta hasta en 300 pesos el kilo de res, mientras que el cerdo en 200 pesos, hecho que para ciudadanos, ha sido un problema ya que aseguran no les alcanza para el consumo de este producto.

Ana Herrera, madre de familia, asegura que algunos días la carne se pone barata, pero actualmente está muy cara.

Antes la hacíamos con 100 pesos al día, ahora ni medio día, ni para medio kilo nos alcanza.

Esta situación es desfavorable para ambos lados, pues para los comerciantes de carne no hay una venta estable en sus comercios, de ahí que a los proveedores tampoco se les compra en grandes cantidades, pues es un riesgo para todos.

Inflación en México bajó durante mayo 2023

El 8 de junio de 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en mayo de 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una disminución de 0.22% respecto al mes anterior, por lo que la inflación en México g anual se ubicó en 5.84%; es su cuarto mes consecutivo a la baja.

