¿Te encanta el jugo de Naranja? Profeco dice cuál es el mejor

¿Cómo decirle no a un rico jugo de naranja por las mañanas? Esta es una de las bebidas que no puede faltar en la mesa. Por esta razón la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) realizó un estudio para determinar cuál es la mejor marca calidad-precio que puedes conseguir en el mercado.

Disfrutar un jugo de naranja natural recién exprimido no puede faltar para iniciar tu día con energía y cubrir la cuota diaria de vitamina C, sin embargo, hay ocasiones en que nuestro estilo de vida acelerado no nos permite disfrutar este elixir en su forma más pura.

Por esta razón algunas marcas han ofrecido diversas alternativas para su consumo. Un estudio realizado por Profeco en 2018, analizó alrededor de 12 jugos de fruta, 4 de naranja y 8 de manzana. Entre las mejores opciones de jugos de naranja según Profeco se encuentran:

Unico FRESCO. JUMEX (Jugo de Naranja sin pulpa)

(Jugo de Naranja sin pulpa) Sonrisa. Natura (Jugo de Naranja 100%)

(Jugo de Naranja 100%) Del Valle (100% Jugo de fruta Naranja)

(100% Jugo de fruta Naranja) Unico FRESCO. JUMEX (Jugo de Naranja con pulpa

🍊Esta temporada, consume Naranja ya que es un potente antioxidante y excelente fuente de vitamina C, fibra y potasio.



🧡Además, aporta magnesio, fósforo y, en menor cantidad, calcio.#ConsumeInformado #ComeSaludable pic.twitter.com/t8pibDfHIp — Profeco (@Profeco) November 5, 2022

¿Qué beneficios tiene el jugo de naranja?

Las universidades de Córdoba (UCO) y Glasgow, en Escocia, realizaron un estudio clínico donde se determinaron los beneficios del consumo del jugo de naranja y sus efectos positivos sobre la flora intestinal, entre otros beneficios.

El estudio halló que en la digestión del jugo de naranja tiene grandes beneficios y principalmente tiene beneficios cuando se consume tienen una acción antiinflamatoria y ayuda al sistema inmunológico. Además, se sabe que la fruta es rica en vitamina C.

