¡No comiences mal la semana! Así aplica el Hoy No Circula este 13 de noviembre

¡No comiences mal la semana con una multa! Como todos los días, los vehículos deberán respetar el Hoy No Circula hoy lunes 13 de noviembre, que tiene el objetivo de disminuir los índices contaminantes en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que en adn40 te decimos qué autos no podrán transitar.

Después de pasar por el Hoy No Circula Sabatino y el día de descanso del domingo, el programa nuevamente comenzará la tercera semana de noviembre en el Valle de México, por lo que si tienes carro, te decimos para qué terminación de placas aplicará.

Antes de que inicie la semana consulta el Hoy No Circula vigente en la ZMVM. Hologramas 00 y 0 quedan exentos. Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

¿Para qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes 13 de noviembre?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece que el Hoy No Circula para este lunes 13 de noviembre aplica los conductores que cuenten con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 y holograma 1 y2, es decir que no podrán conducir por las calles de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Las medidas aplican a partir de las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas. Los municipios del Edomex en donde podrán conducir son los siguientes:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué vehículos pueden circular todos los días?

Debido a la modernización de los vehículos que los hace más amigables con el medio ambiente , hay autos como los eléctricos o híbridos que pueden transitar libremente en el Valle de México. Los que tienen holograma doble cero o cero, tienen placas de discapacitados o sean de servicios de emergencia o funerarias también pueden operar.

Multa en CDMX por no respetar el Hoy No Circula

Los conductores que no respeten el Hoy No Circular de este lunes serán acreedores a una multa de tránsito que va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) equivalente a 2 mil 74.80 pesos a 3 mil 112.20 pesos.

