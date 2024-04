Valle de México reporta mala calidad del aire; así aplicará el Hoy No Circula el 2 de abril

En el Valle de México se mantiene una mala calidad del aire y el Hoy No Circula podría sufrir ciertas modificaciones y hay ciertos vehículos que no tendrán permitido transitar por las calles este 2 de abril.

Si tienes algún pendiente y necesitar usar tu auto, deberás verificar que tu vehículo no entre en el programa del Hoy No Circula por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), quien aplica esta medida para cuidar de la población.

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula este viernes 2 de abril?

Para este 2 de abril la CAMe ya informó cuáles autos no tendrán derecho a transitar por las calles tanto de la CDMX como el Edomex. Los vehículos con placa 7 y 8; Holograma 1 y 2, engomado rosa tendrán no podrán circular.

En las estaciones de Tláhuac, Tultitlán y en la FES Acatlán se reporta una mala calidad del aire y actualmente estamos a 108 puntos IMECA. Por otro lado los carros con holograma 00 y 0 estarán exentos del Hoy No Circula.

