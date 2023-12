Estos autos no podrán transitar por el Hoy No Circular este 15 de diciembre de 2023

Los conductores del Estado de México y la Ciudad de México deben tener cuidado de no ser multados este viernes 15 de diciembre de 2023 y respetar el Hoy No Circula , por lo que en adn40 te diremos qué autos no podrán transitar por las calles y tomar el transporte público si es que no quieren pagar una multa.

¿Qué autos no pueden transitar en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula?

Los vehículos que no podrán transitar este viernes son los que cuentan con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, así como los autos que tienen hologramas de verificación 1, 2 y permisos. Recuerda que los horarios que en aplica el programa Hoy No Circula empiezan a las 5:00 de la mañana y concluyen a las 22:00 horas.

Los vehículos que están exentos del Hoy No Circula son los que tienen hologramas 00, 0, son eléctricos e híbridos. Los conductores que cuentan con holograma 2 descansan todos los sábados en la CDMX y el Edomex.

Hologramas 00 y 0 quedan exentos. Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/Q8XFX79weY — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) December 10, 2023

Recomendaciones para los habitantes de la CDMX y el Edomex

Con el objetivo de no aumentar la contaminación en estas fiestas decembrinas y los habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México cuiden su salud, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) llama a tomar las siguientes medidas:

Evitar la quema de pirotecnia

No quemar residuos

No prender fogatas

No quemar suelos de cultivo o pastizales

Aumentan contingencias ambientales durante temporada de frío



Daniel López Vicuña, director General de Industria, Energías Limpias y Gestión de la Calidad del Aire de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que durante la temporada de frío aumenta la posibilidad de contingencias ambientales atmosféricas debido al incremento en la concentración de partículas por las actividades antropogénicas.

Ante ello invitó a la población a celebrar las fiestas decembrinas de manera responsable, adoptando nuevas formas para festejar y evitar el uso de la pirotecnia, la quema de leña y residuos sólidos, pues estas ocasionan daños en la salud de toda la población, pero especialmente en los grupos más sensibles como los adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

