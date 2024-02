Hoy No Circula 1 de febrero: Estos autos no podrán circular por las calles

¡Checa bien! El Hoy No Circula está vigente este 1 de febrero en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Si no quieres empezar de mal humor en el mes del amor y la amistad, debes checar si tu auto está vigente y acatar a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Este jueves 1 de febrero en las 16 alcaldía de la CDMX y en el Edomex el Hoy No Circula aplicará de forma arbitraria para todos los vehículos. Por lo que es mejor verificar si le toca descansar a tu carro.

¿Qué autos y placas que descansan este jueves 1 de febrero?

El programa de Hoy No Circula para este 1 de febrero aplica a ciertos autos que no cuentan con las condiciones para transitar por las principales vialidades de la CDMX y los municipios del Edomex. Estos son los carros que descansan el jueves: Placa 1 y 2; Holograma 1 y 2.

Si cuentas con un vehículo eléctricos o híbridos y que cuente con holograma doble cero o cero, podrás circular en las vialidades principales.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/e6P5y3oHBe — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 28, 2024

¿Qué pasa si no respetas el Hoy No Circula del 1 de febrero de 2024?

Si no respetas el Hoy No Circula el 1 de febrero en la CDMX puedes ser acreedor a una multa económica correspondiente de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y tendrás que pagar lo equivalente de los 2 mil 074 a los 3 mil 886 pesos.

