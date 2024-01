¿Habrá contingencia ambiental y doble Hoy No Circula en CDMX por incendio en planta recicladora?

Tras el fuerte incendio que se registró en una planta recicladora de PET ubicada en la colonia Carlos Salinas de Gortari, en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad en el Estado de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer la condición del aire, así como si habrá contingencia ambiental y doble hoy no circula en CDMX y en Edomex.

¡El incendio duró horas! 🔥 Ocurrió muy cerca de la #autopista México-Puebla. Afortunadamente no hubo víctimas 🙌 pic.twitter.com/flwz9MKZVY — adn40 (@adn40) January 31, 2024

¿Se activó la contingencia ambiental y el doble hoy Ho Circula?

La CAMe indicó en un comunicación que la columna de humo generada por el incendio se elevó a una gran altitud, por lo que las emisiones de partículas no tuvieron una repercusión en la calidad del aire de la Zona Metropolitana del Valle de México y “todas las estaciones se encuentran dentro de norma en todos los contaminantes”, por lo que no habrá contingencia ambiental , ni aplcará el doble hoy Ho Circula

La dirección predominante del viento en la zona sureste del valle, es de norte a sur, de tal manera que los contaminantes producidos por el incendio, serán dispersados a una gran altitud hacia la zona de Milpa Alta y límites de la CDMX con el Edomex. -indicó la CAMe en un comunicado.

El organismo señaló que estará atenta a la evolución de la calidad del aire en el Valle de México en caso de que las condiciones cambien, y “en caso de que las condiciones cambien y se alcancen concentraciones de partículas que requieran la aplicación de alguna fase de contingencia ambiental atmosférica , se informará con oportunidad”.



¿Qué autos descansan este miércoles 31 de enero por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis indicó que los autos que no podrán transitar en las calles de las 16 alcaldías de CDMX y de 18 municipios conurbados del Edomex por el programa Hoy No Circula este miércoles 31 de enero serán los que cuentan con holograma 1 y 2, engomado rojo y terminación de placa 3 y 4 de las 5:00 a las 22:00 horas.

Multa por no respetar el Hoy No Circula este jueves 4 de enero

En cuanto a la multa, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, las y los automovilistas que hagan caso omiso al Hoy No Circula serán acreedores a una multa que va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre los 2,074 y los 3,112 pesos.

Este miércoles 31 de enero será la última vez que la multa sea de estas cantidades ya que a partir del 1 de febrero aumentará e irá de los 2,171.40 a los 3,257.10 pesos, debido al incremento de la UMA.

De igual forma es importante señalar que los oficiales de tránsito de la CDMX están facultados para remitir el vehículo en cuestión al corralón, lugar en donde se deberá realizar el pago pertinente siempre y cuando se presenten los documentos de rigor.

Autos exentos al programa Hoy No Circula

Es importante hacer mención que hay vehículos exentos por el Hoy No Circula este miércoles 31 de enero, los cuales son los siguientes:



Vehículos con holograma 0 y 00

Quienes tengan matrículas de auto antiguo y/o clásico

Motocicletas

Autos híbridos y eléctricos

Coches de personas con discapacidad

Transporte escolar de perecederos, residuos peligrosos y servicios de seguridad público

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado

Unidades que funcionen con gas natural

Automóviles de Protección Civil.

Unidades que funcionen con gas natural y de servicios urbanos.

