¿Cuál es la sanción por bailar el Himno Nacional o jugar con la Bandera?

La Bandera, los honores a esta, el Escudo y el Himno Nacional son los Símbolos Patrios de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales representan la identidad, valores e historia del país, indica la Ley Sobre el Escudo, La Bandera y El Himno Nacionales, la cual también establece las reglas y sanciones a las que las personas pueden ser sujetas por no respetarlas.

Lo cierto es que pese a las regulaciones existentes, no falta quien tome alguno de los Símbolos Patrios para divertirse con ellos, aun cuando esto implica sanciones y multas que pueden llevar a los infractores a la cárcel, así que antes de ponerte a jugar con la Bandera , cambiar el Escudo o bailar el Himno Nacional, toma en cuenta esto.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Puedo bailar el Himno Nacional?

La respuesta es no, pero enseguida te explicamos por qué. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) destaca que bailar el Himno Nacional “es una falta de respeto considerada por la ley”; además, el artículo 39 de la normativa antes señalada, prohíbe cantar el Himno Nacional con fines de lucro, así como alterar su letra o música , eso implica editarlo y/o ejecutarlo ya sea una parte o todo.

A este no se le pueden hacer “composiciones o arreglos” cambiarle palabras, ritmo o incluso bailarlo, y debe usarse solamente por autoridades oficiales, instituciones y grupos deportivos y/o culturales, previa autorización de la autoridad (Gobernación o Secretaría de Cultura ).

Sin embargo, nunca falta quien intente innovar en la música o los bailes, y entonces tome fragmentos del Símbolo Patrio para crear una composición musical para hacer fiesta, pero el artículo 42 marca que el Himno Nacional solo puede reproducirse total o parcialmente “en actos solemnes de carácter oficial, cívico, cultural, escolar o deportivo”, y en honores la Bandera.

¿Puedo colocar la Bandera de México en mi coche o casa?

Así como el Himno Nacional tiene sus regulaciones, la Bandera también, de acuerdo con el artículo 32 de la ley antes mencionada, las personas pueden usar la Bandera Nacional -sin importar su tamaño-, en sus vehículos o lugares de residencia o trabajo, si mantienen “el respeto que corresponde a dicho Símbolo Patrio”, no obstante, no pueden usarla para promover publicidad.

La ley marca que está prohibido usarla para “promover imagen, bienes o servicios”, y solo puede usarse de igual forma en eventos oficiales, honores y homenajes, pero no en estampados de ropa, tampoco para jugar con ella, pero si la exhibes en tu casa o coche no tendrás problema, siempre y cuando no alteres su imagen.

Sanción por bailar el Himno Nacional o no respetar la Bandera

La Ley Sobre el Escudo, La Bandera y El Himno Nacionales indica en su artículo 56 Quintus que a quienes no respeten los Símbolos Patrios, SEGOB les impondrá una sanción (o varias), de acuerdo al daño o perjuicio ocasionado, pero hacer mal uso de ellos; esto puede ir desde una llamada de atención, hasta una multa de diez mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) “por cada día que persista la infracción ”, superando 1 millón de pesos, o incluso un arresto de hasta por 36 horas.

Por lo anterior, se recomienda a la población respetar los Símbolos Patrios y evitar amonestaciones.

⚠️ Atención



Tal vez pienses que bailar con el #HimnoNacional puede ser divertido, pero es una falta de respeto considerada por la ley y podrías enfrentar sanciones.



Consulta ▶️️ https://t.co/gaPrT9m6uM#SímbolosPatrios#VivaMéxico#IndependenciaDeMéxico pic.twitter.com/tpD8uV7hoV — Gobernación (@SEGOB_mx) September 15, 2023

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.