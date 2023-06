¿Tras el bloqueo de docentes del Edomex, habrá clases mañana en el estado?

Luego de los bloqueos de los docentes del Edomex que se generaron este jueves 29 de junio en varios puntos del Estado de México, muchas personas se comenzaron a preguntar si este viernes 30 del mes se repetirán los bloqueos e incluso, si habrá clases en los planteles mexiquenses.

Y es que los cierres de hoy generaron afectaciones en varios puntos de la entidad por más de 6 horas, por lo cual incluso personal de la Secretaría de Seguridad del Estado, tuvo que intervenir con un grupo de policías para remover a los manifestantes.

Es por ello que a continuación te daremos a conocer todos lo que sabemos sobre si mañana se volverán a registrar bloqueos y si habrá o no clases en los planteles educativos del Estado de México.

VIDEO: Se registran enfrentamientos entre policías y docentes en Edomex

¿Tras el bloqueo de docentes del Edomex, habrá clases el 30 de junio?

Para aquellos que se hacen esta pregunta la respuesta es no, no habrá clases en los planteles educativos del Estado de México, pero no es por los hechos que ocurrieron este jueves 29 de junio.

El motivo por el cual no habrá clases este viernes 30 de junio, es por el consejo técnico de cada mes al cual acuden los maestros y personal de la Secretaría de Educación Pública en todos los estados del país.

Por ello, las clases quedarán suspendidas pero no por motivos de los bloqueos de los docentes del Edomex que este día, generaron afectaciones en varios puntos de la entidad mexiquense.

¿Habrá bloqueos de docentes en el Estado de México este viernes?

De acuerdo con información recabada por Fuerza Informativa Azteca (FIA), para este viernes no se tienen previstas manifestaciones ni bloqueos en el Estado de México por parte de las y los maestros de la entidad.

Sin embargo, es importante mencionar que se tiene prevista una protesta pacífica en el Palacio de Gobierno de Toluca, lugar en el que están citados todos aquellos que forman parte del magisterio del Edomex.

Esta movilización dará inicio en punto de las 9:00 en las oficinas del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. De ahí, los asistentes saldrán rumbo al Palacio de Gobierno de Toluca para continuar con las exigencias del pago adeudado por parte de las autoridades del Edomex.

