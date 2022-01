Guanajuato detectó más de 14 mil casos de diabetes tipo 2 en 2021

Al termino de 2021, la Secretaría de Salud de Guanajuato detectó 14 mil 742 nuevos casos de diabetes tipo 2 en la entidad.

La dependencia guanajuatense indicó que esta cifra se obtuvo tras el reporte del Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE).

Este tipo de diabetes, representó la causa número de 12 de enfermedad en el estado.

La diabetes tipo 2 puede deberse a una combinación de factores como tener sobrepeso u obesidad, no hacer actividad física y la genética e historia familiar.

En general, la diabetes tipo 2 comienza con resistencia a la insulina. Esta es una afección en la que sus células no responden normalmente a la insulina.

Síntomas de diabetes tipo 2

La Secretaría de Salud de Guanajuato hace un llamado a la población a atenderse con oportunidad en su servicio médico, ante la aparición de los síntomas que pueden incluir:



Aumento de la sed y la micción

Aumento del hambre

Sensación de cansancio

Visión borrosa

Entumecimiento u hormigueo en los pies o las manos

Llagas que no cicatrizan

Pérdida de peso sin causa aparente

La dependencia indicó que se puede tomar medidas para ayudar a prevenir o retrasar la diabetes tipo 2 al bajar de peso si tiene sobrepeso, consumir menos calorías y hacer más actividad física.

Si tiene una afección que aumenta su riesgo de diabetes tipo 2, controlar esta afección puede reducir su riesgo de desarrollar este tipo de diabetes.

¿Qué es la diabetes tipo 2?

La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son demasiado altos, cuando la dieta, el ejercicio y otros medicamentos no pueden controlar el azúcar en sangre, o si no puede usar los medicamentos, será necesario suministrar insulina al paciente.

La insulina ayuda a que la glucosa ingrese a las células para brindarles energía, por ello quien padece diabetes su cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa bien la glucosa permanece en la sangre y no ingresa lo suficiente a las células.

Con el tiempo, tener demasiada glucosa en la sangre puede causar problemas de salud.

