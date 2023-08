Giran orden de aprehensión contra agresor de joven trabajador de Subway

A inicios del mes de agosto, en redes sociales se compartió un video que causó indignación entre miles de personas, en el se observaba como un hombre golpeaba brutalmente a un empleado de Subway . Hoy, viernes 4 de agosto de 2023, días después de la agresión la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha girado una orden de aprehensión contra Fernando “N”.

El dato fue confirmado por el titular del organismo, José Luis Ruiz Contreras, quien detalló que actualmente continúan los trabajos coordinados para la pronta localización del implicado; por lo que se espera que en las próximas horas o días, la Policía de Investigación, pueda cumplimentar la orden.

Agresor de joven trabajador de Subway tiene ficha roja

Fernando “N”, cliente frecuente del establecimiento de comida rápida, es conocido en la capital de San Luis Potosí porque se dedica a entrenar como luchador de Artes Marciales Mixtas bajo el sobrenombre de “El Tiburó Medina”.

Sin embargo, a días de la agresión y a pesar de que algunos internautas proporcionaron datos sobre él, Ferndando sigue libre, aparentemente no ha salido del país, al menos no de forma legal, ya que no cuenta con pasaporte vigente.

Sujeto agrede a trabajador de Subway.

#LaRoja #SLP #SeBusca #SiLoReconoceDenuncielo



ENERGÚMENO SUJETO AGREDE A EMPLEADO DE NEGOCIO DE COMIDA PORQUE NO LO ATENDIÓ RÁPIDO.



Un sujeto que ingresó hoy por la tarde a un restaurante ubicado en la calle Amatista en Rutilio torres, agredió físicamente a un empleado quien… pic.twitter.com/0UJcSVZjfT — La Roja Mx (@laroja_mx) August 1, 2023

Ahora, la FGJ de San Luis Potosí cuenta con una ficha roja de la Interpol para su búsqueda y una vez que este sea localizado y detenido, se solicitará al juez de control las medidas cautelares de prisión preventiva o prisión preventiva justificada.

Cuál es el estado de salud del joven empleado de Subway

Con tan solo 15 años de edad, el joven Santiago, fue llevado a un hospital del Instituo Mexicano del Seguro Social ( no afiliados ), pues presentaba el cerebro inflamado, así como fractura de nariz y pómulo.

Hoy, el joven está estable y ya fue dado de alta. Por su parte, el Gobierno del estado se ha compromedito a que brindará apoyo psicológico y jurídico para Santiago y su familia, así como accesos al Fondo Estatal por conceptos de ayuda, asistencia y atención.

