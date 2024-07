Video: Principal sospechoso del feminicidio de Paola Andrea Bañuelos Flores se entregó voluntariamente

La joven Paola Andrea Bañuelos Flores , de 23 años, fue encontrada sin vida tras un operativo de búsqueda en Mexicali, Baja California. Paola desapareció luego de tomar un taxi por aplicación durante la madrugada del 8 de julio y su cuerpo fue encontrado tres días después.

El conductor del taxi que tomó, identificado como Sergio Daniel “N”, era el principal sospechoso de las autoridades y se entregó voluntariamente durante la tarde del jueves 11 de junio. “Vengo a entregarme para que dejen en paz a mi familia y que se me lleve a juicio como se debe de llevar”, declaró antes de presentarse en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Daniel “N”, sospechoso del feminicidio de Paola Bañuelos Flores, se entregó voluntariamente

Luego de que se denunció la desaparición de Paola Bañuelos Flores, su familia se movilizó en redes sociales para pedir apoyo para encontrarla. Difundieron el perfil del conductor del taxi , Daniel “N” y esperaban que eso les ayudara a dar con el paradero de la joven.

Días después, Daniel “N” se entregó voluntariamente a las autoridades. La Fiscalía de Sonora informó que ejecutó una orden de aprehensión en su contra y que lo trasladarían a Baja California , para que sea presentado ante las autoridades que lo requieren.

Por si fuera poco, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, declaró que Sergio Daniel “N” es persona de interés en el crimen contra Andrea Paola Bañuelos Flores y la investigación continuará por parte de la Fiscalía del estado.

Daniel “N” se entregó por miedo

El conductor declaró que fue a entregarse a Sonora por miedo. Aseguró que ha recibido amenazas tanto para él como a su familia y que no se sentía seguro en Baja California. “Se difundieron noticias y no me han dejado ni defenderme ni declarar (...) Yo vengo a presentarme para que dejen en paz a mi familia y que se me lleve a juicio como se me tenga que llevar”, declaró.

🚨 #AlertaADN



Se entrega voluntariamente a las autoridades Sergio Daniel Gutiérrez; es presunto culpable de la desaparición y muerte de Paola Andrea Bañuelos en #Mexicali, Baja California pic.twitter.com/L7ACxL07xX — adn40 (@adn40) July 12, 2024

Cómo fue la desaparición de Paola Andrea Bañuelos Flores

De acuerdo con el testimonio de Dariana Sánchez, ambas acudieron al antro La Consentida la noche del domingo 7 de julio. En la madrugada del lunes 8, Paola pidió un taxi de aplicación DiDi para ir a su casa y nunca volvió a saber de ella.

“Ella se retiró en un Didi de marca Versa, color negro. Desde alrededor de las 2:20 de la madrugada ya no sabemos de ella” escribió en sus redes sociales. De igual manera, familiares de la victima empezaron a difundir mensajes para ayudarlos a dar con su Paola.

Por si fuera poco, el miércoles 10 de julio, el fiscal Rafael Orozco Vargas informó que el vehículo descrito fue encontrado en una vivienda del fraccionamiento Praderas del Sol. “Ya encontramos el vehículo Didi que utilizaba”, declaró.

Finalmente, el 11 de julio encontraron el cuerpo sin vida de Paola Andrea Bañuelos Flores y horas más tarde, el principal sospechoso identificado como Daniel “N” se entregó voluntariamente a las autoridades.

🚨 #AlertaADN



La Fiscalía de #Sonora informa que se ejecutó una orden de aprehensión contra Sergio Daniel "N", será trasladado a Baja California para ser presentado ante la autoridad que lo requiere debido a ser el principal sospechoso por el asesinato de la joven Paola Andrea… https://t.co/v1ImLYZbrq — adn40 (@adn40) July 12, 2024

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.