Efemérides del 9 de octubre: Qué pasó un día como hoy

Qué se conmemora cada 9 de octubre

El Día Mundial de las Aves Migratorias

Se celebra el segundo sábado del mes de octubre, porque debe coincidir con la fecha de inicio de la segunda migración del año.

Día Mundial del Correo

En 1969, la Unión Postal Universal (UPU) estableció el 9 de octubre como el día elegido para conmemorar la fecha de su fundación y de crear conciencia sobre el rol que tiene el sector postal en el mundo.

Día Mundial de los cuidados paliativos

Este 9 de octubre coincide con el segundo sábado del mes, fecha durante la cual se conmemora a las personas que ayudan, apoyan y mejoran la situación de los pacientes terminales y sus familias.

Efemérides del 9 de octubre de 2021

1547: Miguel de Cervantes, nacido probablemente el 29 de septiembre, es bautizado.

1604: Se observa la SN 1604, la supernova más reciente que se observa en la Vía Láctea.

1708: Pedro el Grande derrota a los suecos en la batalla de Lesnaya.





1740: Los colonos neerlandeses y varios grupos de esclavos comienzan la masacre de Batavia, matando finalmente a 10 000 personas de origen chino.

1762: A unos 20 km al sur de la actual Ciudad de Guatemala, una inundación destruye la localidad de Petapa (que contaba con más de cinco mil habitantes).

1809: Muere Fray Melchor de Talamantes, considerado precursor ideológico de la Independencia de México.

1820: Guayaquil (Ecuador) declara su independencia del Imperio español.





1824: La esclavitud es abolida en Costa Rica.

1830: Nace Ignacio L. Vallarta, jurista y político jalisciense.

1890: Clément Ader hace volar el primer avión de la historia, el Éole.

1919: En España se implanta la jornada laboral de ocho horas.

1934: En Marsella (Francia) es asesinado el rey Alejandro I de Yugoslavia por el terrorista búlgaro Vlado Chernozemski. En el atentado muere también el ministro francés Louis Barthou.

1941: En Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt autoriza el desarrollo de la bomba atómica.

1958: En la Ciudad del Vaticano, el papa Pío XII fallece a causa de un infarto de miocardio.

1962: Uganda se independiza del Imperio británico.

1966: En la Guerra de Vietnam, se produce la Masacre de Bihn Tai.

1967: En La Higuera (Bolivia) un grupo de militares financiados por la CIA ejecuta al Che Guevara.

1972: Emerson Fittipaldi consigue el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1.

1997: Por los estados de Guerrero y Oaxaca (México) pasa el huracán Paulina, y causa la muerte de entre 230 y 400 personas.

2000: U2 agrupación británica, publica el sencillo promocional “ Beautiful day” del Album " All that you can´t leave behind”.

2001: En Estados Unidos terminan los Ataques con carbunco.

2006: Corea del Norte prueba su primer dispositivo nuclear.

2006: La empresa estadounidense Google Inc adquiere el sitio web de videos YouTube.

2007: En Buenos Aires (Argentina), el sacerdote argentino Christian Von Wernich, es condenado a reclusión perpetua por 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados.

2012: En Mingora (Pakistán), un terrorista musulmán del TTP (Tehrik e Talibán Pakistán) dispara a la estudiante, activista y bloguera Malala Yousafzai (1997-).

