Efemérides del 5 de octubre: Qué pasó un día como hoy

¿Sabes qué pasó un día como hoy? Conoce los principales hechos históricos y los fenómenos naturales que marcaron las efemérides de este 5 de octubre de 2021.

Qué se conmemora cada 5 de octubre

Día Mundial de James Bond

La celebración del “Día de James Bond” a nivel mundial surgió en el año 2012, durante el 50 aniversario de la franquicia de películas de James Bond. Un día como hoy, pero de 1962, el agente más famoso del cine apareció en las pantallas por primera vez.

Día Mundial de los Docentes

El 5 de octubre se celebra el “Día Mundial de los Docentes”. La Unesco y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), eligieron este día para conmemorar a las personas que tienen pasión por formar a las generaciones futuras.

Efemérides del 5 de octubre de 2021

Un 5 de octubre de 2013 Chihuahua se vio conmocionada con el terrible accidente del espectáculo Extremo Aero Show. Un vehículo perdió el control y mató a 9 personas.

1582: En España, Italia, Polonia y Portugal, se saltea este día ―entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre― debido a la implementación del calendario gregoriano.

1793: En Francia, el Gobierno declara oficialmente abolido el cristianismo.

1908: En Bulgaria, el zar Fernando I proclama la independencia del país.

1910: En Portugal, tras el triunfo de la revolución, es derrocado el rey Manuel II y se establece la Primera República Portuguesa.

1914: Se elige la mesa directiva de la Junta Revolucionaria carrancista.

1917: En Guadalajara, México, sale a la venta la primera edición del diario El Informador.

1928: En Madrid (España), la Real Academia Española presenta la nueva gramática del idioma español.

1933: En Alemania, el Partido Nazi establece el control absoluto de la prensa.

1933: En Cuba se estabiliza el golpe de estado del dictador Fulgencio Batista.

1934: En Asturias (España) tiene lugar una revolución en la que la clase obrera toma el poder durante quince días haciendo frente al Gobierno de la República.

1962: En Londres (Reino Unido), la banda británica de rock The Beatles edita su primer sencillo, Love me do. El mismo llegaría al puesto 17.º de las listas y marcaría el inicio del ascenso para el grupo.

1962: Se estrena en Londres la película El Agente 007 contra el Dr. No.

1964: En El Cairo (Egipto) se inicia la II Conferencia del Movimiento de Países No Alineados (NOAL).

1968: Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

1969: En Londres (Reino Unido), Monty Python emite su primer capítulo de la serie Monty Python’s Flying Circus en la cadena BBC.

1988: En Chile se realiza el plebiscito nacional, por el cual el pueblo rechaza la continuidad y permanencia en el poder de Augusto Pinochet hasta 1997.

1991: Linus Torvalds anuncia por primera vez el sistema informático Linux.

1994: En Suiza, 48 personas pertenecientes a la secta Orden del Templo Solar se suicidan colectivamente.

1995: En Guatemala, el ejército asesina a 11 campesinos de la comunidad Aurora del Ocho de Octubre, para desanimar el retorno de los exilados en México.

2000: En Perú, el Congreso aprueba la reducción del mandato del presidente Alberto Fujimori .

2013: En el parque “El Rejón” de la ciudad de Chihuahua (México), uno de los vehículos que era parte del espectáculo Extremo Aero Show se sale de control y arrolla a decenas de espectadores. Mueren 5 adultos y 4 niños y 80 personas resultan lesionadas.

2014: En el hospital Robert Reid Cabral de la ciudad de Santo Domingo (República Dominicana) mueren 11 niños por una avería en el oxígeno de este hospital.

