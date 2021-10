Efemérides del 11 de septiembre: Qué pasó un día como hoy

¿Sabes qué pasó un día como hoy? Conoce los principales hechos históricos y los fenómenos naturales que marcaron las efemérides de este 11 de septiembre de 2021.

Qué se conmemora cada 11 de septiembre

Día Mundial de los Primeros Auxilios

El “Día Mundial de los Primeros Auxilios” se celebra cada segundo sábado del mes de septiembre. Fue elegido por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para invitar a los gobiernos de todo el mundo a divulgar la práctica y técnicas de primeros auxilios.

Día del Bienestar en el Caribe

El “Día del Bienestar en el Caribe” se celebra cada segundo sábado del mes de septiembre y busca generar conciencia sobre la salud y las enfermedades no transmisibles que suelen propagarse en estos países.

Aniversario de la Victoria sobre el Ejército Español en Tampico, en 1829

La Batalla de Tampico, tuvo lugar entre el 27 de julio y el 11 de septiembre de 1829, en las inmediaciones de ese puerto ubicado en la costa del golfo de México, en el actual estado de Tamaulipas. El saldo del combate reportó 127 muertos y 191 heridos mexicanos.

Efemérides del 11 de septiembre de 2021

El 11 de septiembre de 2001, el mundo dejó de ser el mismo, pues ocurrió el atentado terrorista organizado por el líder de al Qaeda, Osama Bin Laden, con el objetivo de destruir las torres gemelas en la ciudad de Nueva York y el pentágono en Washington. Por este hecho murieron 2 mil 753 personas.

9: En Germania Magna finaliza la Batalla del bosque de Teutoburgo, donde el Imperio Romano sufre la mayor derrota de su historia.

1297: En la batalla del Puente de Stirling, los escoceses de William Wallace derrotan a los ingleses.

Retrato idealizado de William Wallace

1541: En Guatemala, un terremoto destruye totalmente la ciudad de Guatemala.

1552: En Chile, un terremoto destruye la ciudad de Santiago.

1640: En el puerto de La Habana, un huracán destruye la flota de 36 navíos del almirante neerlandés Pata de Palo (Cornelius Jol).

1829: En Tampico (Tamaulipas, México), el general Antonio López de Santa Anna derrota al ejército español (Batalla de Tampico (1829)) que planeaba reconquistar México, al mando del brigadier Isidro Barradas (expedición Barradas).

1838: En Álamos (Sonora, México) el diputado Antonio Almada y Alvarado se somete a la presidencia de Anastasio Bustamante.

1853: El telégrafo eléctrico se utiliza por primera vez.

Wikimedia

1875: En México se establece la Academia Mexicana de la Lengua.

1906: Mahatma Gandhi inicia su Movimiento de No Violencia.

1929: Primer vuelo del autogiro (antecedente del helicóptero) cruzando el Canal de la Mancha.

1930: En Italia, hace erupción el volcán Stromboli.

1939: En Francia desembarcan las primeras tropas británicas (Segunda Guerra Mundial).

1940: George Stibitz, hace la primera operación remota desde un teléfono hacia una computadora.

1951: Florence Chadwick atraviesa nadando el Canal de la Mancha desde Inglaterra hasta Francia, siendo la primera mujer que completó la travesía en ambas direcciones.

1962: En Londres (Reino Unido), la banda británica de rock The Beatles terminan de grabar su primer sencillo Love Me Do.

1973: En Chile, la totalidad de las Fuerzas Armadas y de Carabineros lideradas por los generales Augusto Pinochet, perpetran un golpe de Estado, derrocan al Gobierno del presidente Salvador Allende y se da inicio a la dictadura militar que duraría diecisiete años.

1981: El Museo de Arte Moderno de Nueva York entrega a España el Guernica, el más célebre de los cuadros de Picasso , pintado en 1937.

1982: En México, Miguel de la Madrid es nombrado oficialmente presidente.

Wikimedia

2001: En los Estados Unidos suceden los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas (en Nueva York), el Pentágono (en Washington) y a un avión (en Shanksville, Pensilvania), dejando 3016 muertos.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Gm