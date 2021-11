Efemérides del 1 de diciembre: Qué pasó un día como hoy

¿Sabes qué pasó un día como hoy? Conoce los principales hechos históricos y los fenómenos naturales que marcaron las efemérides de este 1 de diciembre de 2021.

Qué se conmemora cada 1 de diciembre

Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

Un 1 de diciembre, pero de 1981 se registra el primer caso de SIDA en el mundo. Por esta razón, un día como hoy se realizan actos de concientización sobre esta enfermedad que ha terminado con la vida de más de 25 millones de personas.

Día Internacional de los Presos por la Paz

El 1 de diciembre se celebra el ‘Día Internacional de los Presos por la Paz’, fecha que quiere reconocer el valor de los presos debido a su resistencia a la guerra.

Efemérides del 1 de diciembre de 2021

1347: A través de Mesina, Génova y Venecia, la Peste negra entra en Europa.

1904: En los Estados Unidos finaliza la Exposición Universal de San Luis.

1810: Miguel Hidalgo y Costilla organiza su gobierno y nombra a José María Chico como ministro de Gracia y Justicia; y a Ignacio Rayón, como ministro de Estado y Despacho.

1913: En Buenos Aires (Argentina), se inaugura el Subte de Buenos Aires. Fue la primera red de trenes subterráneos en Iberoamérica y el Hemisferio sur.

1916: Se inaugura el Congreso Constituyente en Querétaro.

1919: En Londres (Reino Unido), Lady Astor se convierte en la primera mujer miembro del Parlamento al tomar su asiento en la Cámara de los Comunes.

1924: En México, Plutarco Elías Calles asume el cargo de presidente.

1934: Lázaro Cárdenas asume el cargo de presidente.

1940: Manuel Ávila Camacho asume el cargo de presidente.

1941: En Japón ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, el emperador Hirohito da su aprobación final para declarar la guerra contra Estados Unidos.

1946: Miguel Alemán Valdés asume el cargo de presidente.

1948: Costa Rica se convierte en el primer país de América en abolir sus Fuerzas Armadas.

1952: Adolfo Ruiz Cortines asume el cargo de presidente.

1958: Adolfo López Mateos asume el cargo de presidente.

1958: En Chicago se incendia la escuela Our Lady of the Angels (Nuestra Señora de los Ángeles). Mueren 92 niños y 3 monjas.

1959: En Washington D. C. se firma el Tratado Antártico.

1963: En la India, la región de Nagaland se convierte en el 16.º estado de ese país.

1964: Gustavo Díaz Ordaz asume el cargo de presidente.

1970: Luis Echeverría Álvarez asume el cargo de presidente.

1971: En Ecuador, se descubre al Solitario George, último espécimen de la especie Chelonoidis abingdonii.

1976: José López Portillo asume el cargo de presidente.

1981: Se registra oficialmente el primer caso de SIDA , en cuyo recuerdo en 1988 la OMS establecerá esta fecha como el ‘Día Mundial de la Lucha contra el SIDA’.

1982: Miguel de la Madrid Hurtado asume el cargo de presidente.

1988:Carlos Salinas de Gortari asume el cargo de presidente.

1994: Ernesto Zedillo Ponce de León asume el cargo de presidente.

2000: Vicente Fox asume el cargo de presidente. Es el primer candidato de la oposición que logra alcanzar la presidencia. El PRI pierde el poder después de más de 70 años

2006: Felipe Calderón asume el cargo de presidente.

2012: Enrique Peña Nieto asume el cargo de presidente, en medio del descontento y la protesta nacional. Con esta sucesión el PRI regresa al poder después de doce años de ausencia.

2018: Andrés Manuel López Obrador asume el cargo de presidente, convirtiéndose así en el 65° presidente de México.

2019: En Wuhan, se registraron los primeros casos de COVID-19 en la República Popular China, por tal se le considera la fecha de inicio del brote de COVID-19.

