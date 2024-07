Ecatepec sin agua: Mientras vecinos sufren, las pipas cobran más de 200 pesos por mil litros

El agua se ha convertido en un privilegio en Ecatepec . Pese a ser uno de los municipios con mayor población, también es uno de los más descuidados y olvidados por las autoridades. En esta ocasión, el tema del agua es un ejemplo perfecto, ya que adn40 pudo saber que hay familias que han estado sin suministro hasta por tres meses.

Ante la falta del agua en sus casas, los vecinos se han manifestado en las avenidas principales y le han exigido una respuesta a las autoridades, sin embargo, parece un tema que no podrán solucionar. Miles de personas ya se resignaron a que no caerá agua o no tendrán la necesaria y han empezado a buscar soluciones. Es ahí cuando aparece el negocio de las pipas particulares, algo que ha crecido en los últimos años.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

En Ecatepec no llega el agua

En la colonia de San Agustín el suministro de agua cae una vez cada quince días. A veces lo que llega a los domicilios no es suficiente para llenar las cisternas o los tambos de las familias, por lo que deben hacer dos cosas: la primera es ahorrar el agua lo mayor posible, la segunda juntarse entre varios vecinos para contratar pipas particulares.

En un hogar donde viven siete personas y cinco de ellas salen a trabajar, el agua no alcanza para que puedan bañarse todos los días, mucho menos para lavar la ropa de manera constante.

Otro ejemplo es la colonia Granjas Valle de Guadalupe, donde la situación es la misma; el agua les llega una o a lo mucho dos veces al mes y los ciudadanos han tenido que ingeniárselas para ahorrar agua. Por ejemplo, en esta época de lluvias han recolectado el agua y la utilizan para el baño o para trapear.

El negocio de las pipas particulares en Ecatepec

Pese a que ya han hecho las denuncias correspondientes ante el Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Sapase) y ante la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ), no han tenido respuesta a la crisis que sufren.

En este contexto, el negocio de las pipas particulares ha crecido de manera desproporcionada. Pese a que el gobierno tiene una línea para solicitar pipas de manera gratuita, los vecinos de Ecatepec han declarado que su servicio no es inmediato y puede tardar meses.

Ahí aparecen las pipas particulares, las cuales cobran desde 180 hasta 220 pesos por cada mil litros. Es decir, si se quiere llenar un tinaco de 2 mil 500 litros para una familia, se deben pagar 550 pesos. Si ese suministro les dura un mes, al siguiente deberán volver a gastar esa cantidad.

Es por eso que el negocio de las pipas particulares ha crecido tanto en Ecatepec . Con un ejemplo claro de un grupo que se beneficia de la crisis que viven miles de personas y que los deja ‘obligados’ a comprar este líquido vital.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información een tus manos.